Ces huit aliments qui sont bons pour les organes dont ils ont la forme

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Et si on pouvait aider nos organes en mangeant des aliments qui leur ressemblent ? C'est ce que préconise la "théorie des signatures". D'après cette théorie, la forme et l'aspect des plantes seraient en lien avec leurs propriétés thérapeutiques. Dans Sans Rendez-Vous sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed revient sur cette idée plutôt en contradiction avec la médecine moderne, mais sur laquelle "il est intéressant de se pencher", bien qu'il ne s'agisse pas d'un "remède miracle".

La noix est bonne pour le cerveau

"En forme de cerveau une fois ouverte, la noix améliore nos capacités cognitives, notre mémoire et protège nos neurones du stress oxydatif. En effet, ce fruit sec est riche en acide gras poly-insaturés, bénéfiques pour le bon fonctionnement du cerveau car ils aident à lutter contre l’oxydation des cellules et à réduire les inflammations. Les composés polyphénoliques qu’elle contient améliorent également les liens entre les neurones, augmentent la neurogenèse [la création d'un neurone, ndlr] et éliminent les protéines toxiques."

La tomate favorise le bon fonctionnement du cœur

"Une étude finlandaise avait attiré l'attention sur les bienfaits des tomates pour la santé cardiovasculaire. Cette étude montrait que le lycopène, un pigment aux vertus antioxydantes, contenu dans les tomates, réduisait le risque d’accident vasculaire cérébral et d’accident vasculaire cérébral ischémique". Et nous trouvez-vous pas qu'elle ressemble à un cœur ?

L'avocat est bénéfique pour l'utérus

"C'est grâce à sa forme d'ampoule que l'on peut faire le lien entre l'avocat et l'utérus. Il est bénéfique aux futures mamans, car il contient de la vitamine B9 (folate) qui n'est pas synthétisée par l'organisme et qui doit être cherchée dans l’alimentation. Les folates sont essentielles pour prévenir les malformations fœtales".

Le céleri aide à avoir de bons os

"La tige du céleri fait penser à un os. Et le céleri est riche en silice, un minéral qui stimule la production et le renouvellement des tissus articulaires et conjonctifs. Il contient également un oligo-élément indispensable à notre capital osseux et qui participe à la fixation du calcium et du magnésium dans l’organisme."

La patate douce pour diminuer le taux de sucre dans le sang

"On peut voir dans la patate douce la forme d'un pancréas. Ainsi, la patate douce régule le taux de sucre dans le sang et participe à la régulation de l’index glycémique. Elle contient des bêta-carotène, un puissant antioxydant, qui permet de protéger les tissus de l’organisme, y compris le pancréas, contre les mauvaises cellules associées au cancer et au vieillissement."

La carotte, un bon aliment pour...les yeux

"Pour voir le rapport entre les deux, il faut couper une carotte en deux et observer à travers les fibres, la forme de l'iris de l’œil. Les carottes sont très riches en vitamines et en antioxydants, notamment en béta-carotène qui lui donne sa couleur orange. Ce dernier est synthétisé sous forme de vitamine A, essentielle au bon fonctionnement de la rétine. Elle se transforme en pigment photosensible capable de réagir à la lumière et permet également la vision de nuit. Certaines études ont démontré qu’une alimentation riche en vitamine A et en bêta-carotène pouvait diminuer les risques de dégénérescence maculaire."

L’orange et le pamplemousse utile face au cancer du sein ?

"Le pamplemousse contient des limonoïdes, des composés phytochimiques qui ont démontré des effets anti-cancer in vitro et sur des animaux. Les flavonoïdes contenus dans les agrumes inhibent le développement des cellules cancéreuses chez les souris et sur des cellules mammaires humaines."

Le raisin participe du bon fonctionnement des poumons

"Chaque lobe de nos poumons contient les bronches constituées d'alvéoles, des petites poches reliées entre elles par les bronchioles. Ces alvéoles s'apparentent à de minuscules grappes, tout comme le raisin, et permettent à l’oxygène de passer des poumons vers le sang. Les pépins du raisin contiennent également un antioxydant de type flavonoïde, le proanthocyanidine, qui avoir des effets bénéfiques sur l’asthme et la bronchite chronique."