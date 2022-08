Cancers : ce que nous apprend la dernière étude de The Lancet

Le tabac et l'alcool sont les principaux responsables des cancers dans le monde, selon une dernière étude dans la revue scientifique The Lancet. Il était déjà établi que boire de l'alcool et fumer augmentait le risque de développer des cancers, mais l'étude donne plus de détails. En réalité, le tabac est de loin le principal élément qui favorise les cancers dans 34% des cas, et ce pour les hommes comme pour les femmes.

La consommation d'alcool arrive en deuxième position pour les hommes. Pour les femmes, c'est différent : la deuxième cause de cancer sont les relations sexuelles non protégées.

Éviter les mauvais comportements alimentaires

Pour les deux sexes, l'étude révèle que les mauvaise habitudes alimentaires augmentent le risque de développer des tumeurs. Des comportements qui peuvent donc être évités. C'est pourquoi l'étude plaide pour accorder une plus grande place à la prévention pour changer ses habitudes. Toutefois, plus de la moitié des cancers sont dus à des problèmes de métabolisme, selon les auteurs.

La recherche doit donc avancer sur les traitements et les diagnostics plus rapides, deux piliers pour éviter les millions de morts. En 2018, plus de neuf millions de personnes sont décédées des suites d'un cancer.