Cinq conseils simples pour les nouveaux parents stressés par le bain du bébé

Pour tous les futurs parents, l'arrivée prochaine d'un bébé est une source d'excitation, mais aussi de beaucoup d'angoisse, entre peur de l'accouchement ou de ne pas être à la hauteur, notamment lors des premiers jours. Et des éléments très concrets comme les premiers bains peuvent aussi s'avérer compliqués. Invitée mercredi de Sans rendez-vous, Sonia Krief, auxiliaire de puériculture depuis 40 ans et auteur de J’accueille mon bébé, donne quelques conseils pour laver au mieux son bébé, et insiste sur l'importance de prendre son temps pour faire de ce moment un temps d'échange avec le nouveau-né.

"Il n'y a pas d'urgence à baigner un bébé"

Contrairement à certaines idées reçues, il n'est pas obligatoire de faire prendre son premier bain à son bébé dès le retour à la maison, assure Sonia Krief. "On a pris conscience que le bain n'était pas une urgence et qu'il fallait privilégier la rencontre et le lien avec les parents", dit-elle.

D'autant plus, rappelle cette spécialiste, que le bébé a sur la peau "le vernix, une substance blanche qui est très importante pour sa protection, qui lui tient chaud. Et sa peau va absorber cette crème. Aussi, insiste-t-elle, "attendons qu'il régule de lui-même sa température, qu'il absorbe le vernix, et le bain peut arriver à J2, J3, J8."

Déshabiller le bébé en lui tenant la main

Sonia Krief a créé le "Thalasso bain bébé", une méthode insistant sur le lien entre l'enfant et ses parents, et tentant de reproduire au maximum "des sensations qu'il aurait pu connaître dans le ventre de sa maman".

L'un des objectifs de cette méthode est notamment de "diminuer le plus possible les pleurs du bébé". "Dès qu'il y a un pleur, je vais essayer de comprendre ce qu'il essaye de me dire. Je vais garder le contact avec le bébé dès le déshabillage en lui tenant toujours la main", explique encore Sonia Krief.

Le placer sur le côté à la sortie du bain

Autre conseil pratique pour éviter les pleurs à la sortie de l'eau : le placer sur le côté. "Les bébés n'aiment pas être sur le dos, car ils vont écarter grands leur bras. Ils sont paumés et n'ont plus de bords. On peut donc essayer de les retourner un peu sur le côté", indique-t-elle.

Prenez votre temps (vraiment)

L'auxiliaire de puériculture conseille également aux parents de ralentir leurs gestes. "On va trop vite. Le bébé aime qu'on aille lentement. On va aller lentement et l'immerger dans cette quantité d'eau chaude" en enveloppant l'enfant dans un lange.

Si avant, on donnait souvent des bains aux bébés tous les jours, ces bains étaient trop rapides, selon Sonia Krief. "Disons qu'on donne un bain tous les deux ou trois jours et autorisons nous 10-15 minutes plutôt que cinq", conseille l'invitée d'Europe 1. Et si on a pas le temps, "repoussons au lendemain, mais ne le faisons pas dans le stress, car le bébé va le sentir", conclut-elle.

Changer de regard sur le bain

Pour Sonia Krief, "il faudrait redéfinir le bain et ne plus le penser comme un moment d'hygiène". "Pensons le bain comme un vrai moment de partage, comme on partagerait un massage, un peau à peau", appelle-t-elle, estimant important de "ralentir le temps et le penser comme un moment de communication, de bercement, un temps pour chanter".