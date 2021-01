Âge, traitement, prévention... 7 choses à savoir sur la puberté précoce

C'est un phénomène dont les origines ne sont pas "encore tout à fait claires", mais qui semble se multiplier : la puberté précoce. Invitée de "Sans Rendez-vous" sur Europe 1, la pédiatre endocrinologue parisienne Isabelle Flechtner fait le point sur cette pathologie qui se caractérise, comme une puberté "normale", par "une poussée mammaire chez les filles et un grossissement des testicules chez les garçons". Une maladie qui touche dix fois plus les petites filles.

À partir de quand parle-t-on de puberté précoce ?

Le "premier signe de puberté considéré comme complètement normal arrive à partir de 9 ans chez les filles et 11 ans chez les garçons, rappelle la spécialiste. Mais certains enfants prennent de l'avance. Ainsi, la puberté précoce se caractérise par l'arrivée des premiers signes de changements hormonaux avant 8 ans chez les petites filles et avant 9 ans chez les garçons. Si peu d'études chiffrées existent sur le sujet, une enquête réalisée sur 2.000 enfants montre que 5% des filles de moins de 8 ans auraient eu un développement mammaire.

Les cas de puberté précoce sont de plus en plus nombreux

En 2014, Isabelle Flechtner alertait déjà sur la hausse du nombre de cas de puberté précoce. Un phénomène qui "n'est pas encore tout à fait clair" : "il y a des facteurs génétiques et certainement des facteurs environnementaux avec les perturbateurs endocriniens qui sont certainement responsables de ça" avance la spécialiste. Mais une chose est certaine, "au paléolithique, l'arrivée des règles était estimée entre 7 et 12 ans. C'est passé à 19 ans au 19e siècle. Or, actuellement, c'est 12 ans".

La pédiatre endocrinologue a tout de même remarqué un "profil type" des enfants atteints de puberté précoce. Ce sont "souvent des petites filles qui grandissent vite et tôt, et qui ont tendance à prendre du poids".

Il existe de "fausses" pubertés précoces

Si la puberté se caractérise par une poussée mammaire chez les petites filles, toutes les poussées ne sont pas forcément le signe d'une puberté. "Quand les ovaires se mettent en route, ça fait des petites boules au niveau des seins, comme des petites olives que l'on peut sentir avec une palpation. C'est comme cela que l'on sait si la glande mammaire commence à se former." Or il arrive qu'une petite fille subisse une poussée temporaire qui n'est pas en lien avec la puberté. C'est pour cela que Isabelle Flechtner laisse toujours s'écouler "deux ou trois mois" avant une première consultation.

Une puberté précoce peut être révélatrice d'une maladie...

Dans un "faible pourcentage" de cas, la puberté précoce peut être révélatrice d'une autre pathologie. C'est pour cela que des examens sont réalisés, notamment au niveau des ovaires, pour voir si tout est normal. En revanche, "si la puberté débute vers 6 ans pour les garçons, il y a un fort risque de pathologie derrière".

...et engendrer des problèmes de croissance

Comme le corps de l'enfant atteint de puberté précoce est en avance par rapport à son âge, le patient va grandir très vite, mais aussi s'arrêter très tôt. "Il est le plus grand de la classe mais va finir de grandir à 10 ans", détaille au micro d'Europe 1 Isabelle Flechtner. Si aucun traitement n'est pris, la puberté précoce a donc des conséquences sur la taille à l'âge adulte.

Un traitement pour "bloquer la cascade hormonale de la puberté"

Un traitement a été mis au point il y a de nombreuses années, assez pour que certaines petites filles qui en ont bénéficié ne soient plus aujourd'hui en âge d'avoir des enfants, précise la spécialiste. Ce médicament hormonal par injection intramusculaire va "bloquer la cascade hormonale de la puberté". Ce dernier dure jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un âge considéré comme normal pour avoir une puberté.

L'huile essentiel à la lavande et le cannabis pourraient entraîner des poussées mammaires

Si le mécanisme derrière le déclenchement d'une puberté précoce est mal connu, Isabelle Flechtner avance que les huiles essentielles ou les shampoings anti-poux à la lavande "peuvent entraîner des poussées mammaires". "C'est un faible pourcentage, mais on a des enfants qui ont fait des poussées mammaires [après les avoir utilisés]. Ce ne sont pas des vraies pubertés précoces, mais est-ce qu'à terme ça ne peut pas avoir un effet ?" Prudence étant mère de sûreté, la pédiatre endocrinologue "déconseille donc fortement leur utilisation pour les enfants".

De même, le cannabis contenant également "des phytoestrogènes qui peuvent se fixer sur les glandes mammaires", sa consommation "peut entraîner une poussée mammaire".