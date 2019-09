Yves Lecoq, voix historique de Chirac aux Guignols : "Je perds une sorte de guide"

RÉACTION

"La fin d'une période faste pour l'humour." Yves Lecoq, voix fameuse des Guignols de l'info est revenu au micro d'Europe 1 sur ce qu'il appelle ses "30 ans de Chirac". "Je perds une sorte de guide... Je l'ai suivi pendant des décennies", a-t-il confié.

"Pendant toutes ces années, il ne nous a jamais embêtés"

Pourtant, Yves Lecoq n'a jamais voulu connaître celui qu'il imitait. "Dans Les Guignols, on n'épargnait personne. On ne pouvait pas être ami avec les politiques." Leur seule rencontre date de 2007. "Quand il a quitté la présidence, je suis quand même allé lui serrer la pogne : c'est vrai, pendant toutes ces années, il ne nous a jamais embêtés."

Yves Lecoq ne l'a jamais soutenu non plus en tant qu'homme politique. "J'étais quand même bien content qu'il soit réélu : il était un objet formidable de rire." Nombreux sont ceux qui voient dans sa première victoire présidentielle, en 1995, l'influence des Guignols et de l'image finalement sympathique qu'elle a pu lui donner. "Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas faire rire, ça aide toujours. On l'a rendu un peu farfelu, donc plus proche des gens", estime Yves Lecoq

"Il est dans mes gènes"

Des 180 marionnettes maniées par Yves Lecoq, celle de Jacques Chirac reste l'une des plus emblématiques. Elle n'est pourtant pas celle qui requérait la plus grade préparation. "On le faisait passer pour un fainéant, donc on ne le travaillait pas tellement..."

Une relation toute particulière qui fait que pour Yves Lecoq, Jacques Chirac ne mourra jamais tout à fait : "Il ne disparaît pas, il est dans mes gènes."