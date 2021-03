Violences entre jeunes : "Les parents pas démissionnaires, juste dépassés", pour Adrien Taquet

INTERVIEW

Fin février, deux adolescents de 14 ans, Lilibelle et Toumani, perdaient la vie au cours de deux rixes différentes en Essonne, après avoir été poignardés. Invité d'Europe 1 dimanche, le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Adrien Taquet, raconte s'être rendu en Essonne "en début de semaine dernière à la rencontre des maires qui ont dû affronter ces drames". A propos du rôle des adultes pour limiter ces violences, "tous nous disent que dans une grande majorité des cas, les parents ne sont pas démissionnaires, il sont juste dépassés", affirme-t-il.

"Davantage accompagner et relayer les parents"

Pour le secrétaire d'Etat, il y a donc urgence à "davantage accompagner et relayer les parents". "Il faut que les adultes réinvestissent la rue, aillent au contact des jeunes", insiste-t-il. Reprenant les mots du maire de Dourdan, une des communes concernées (notamment dans la rixe qui a conduit au décès de Lilibelle, ndlr), Paolo De Carvalho, Adrien Taquet juge qu'on "est face à des orphelins avant 8 heures, après 15 heures et pendant les vacances". Pour éviter de nouveaux drames, Adrien Taquet estime donc nécessaire de "relayer les parents qui ne peuvent pas faire face".

Pour ce faire, la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa, a annoncé dimanche la création d'un comité de parents contre le harcèlement autour notamment d'associations. Mais Adrien Taquet évoque aussi "les éducateurs spécialisés" pour "ramener davantage d'autorité" auprès des jeunes. Des professionnels sur lesquels mise le gouvernement. "Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, nous avons proposé au département de financer, ce qui est de leur compétence, des postes d’éducateurs", souligne le secrétaire d'Etat. "Et dans le cadre du plan de relance, nous finançons 300 postes d’éducateurs spécialisés. Donc il y a un investissement de l'Etat."