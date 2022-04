VIDÉO - Une militante écolo traînée au sol et expulsée d'une conférence de Marine Le Pen

La candidate RN Marine Le Pen a présenté mercredi les principaux points de son projet diplomatique, si elle remporte l'élection présidentielle. Mais durant la conférence de presse à Paris, une militante écolo présente dans le public a brandi une pancarte en forme de cœur, avec une photo de la candidate serrant la main au président russe Vladimir Poutine. La jeune femme a ensuite été plaquée au sol, avant d'être traînée puis expulsée de la salle par le service d'ordre. L'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a d'ailleurs relayé la vidéo sur Twitter.

Chez @MLP_officiel, la vérité qui dérange, on la sort de la salle en la tirant par les pieds.#StopLePenpic.twitter.com/BnHzAI77yo — Christophe Castaner (@CCastaner) April 13, 2022

Marine Le Pen a refusé de répondre à un autre militant

Pauline, la militante du collectif Ibiza, a affirmé vouloir dénoncer la proximité entre la candidate du RN et le président russe. "La diplomatie de Marine Le Pen, c'est d'être complaisante avec les dictateurs", a-t-elle lancé sur BFMTV, quelques minutes après son expulsion.

"Continuons notre conférence", a réagi Marine Le Pen au moment de l'expulsion de la militante, dans le brouhaha de la salle. Alors qu'un autre militant lui pose une question, la candidate du RN assure ne pas avoir entendu, et lui demande pour quel média travaille-t-il. "Excusez-moi, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes un provocateur, et par conséquent, j'ai autre chose à faire que de vous répondre", ajoute Marine Le Pen, qui évoque alors de mettre fin à la conférence de presse.

Une sortie du commandement intégré de l'Otan

Dans un discours de plus d'une heure, Marine Le Pen a eu le temps de détailler son plan de politique étrangère. La candidate a insisté sur la mise en place d'une diplomatie qui défend avant tout les intérêts nationaux, et elle veut que la France redevienne une puissance d'équilibre. "Je remettrai au cœur de mon action diplomatique le retour des valeurs traditionnelles de la diplomatie française : indépendance, équidistance, et constance", a détaillé la candidate du Rassemblement national.

La députée du Pas-de-Calais a ajouté que la France pouvait être "utile au règlement des grands désordres du monde si, et seulement si, elle est indépendante. C'est l'une des raisons qui me feront quitter le commandement intégré de l'Otan."

Ses relations avec Poutine ? Un faux procès, se défend Le Pen

Marine Le Pen promeut une indépendance stratégique, qui permettrait selon elle de traiter d'égal à égal avec les Etats-Unis, mais aussi avec la Chine ou la Russie. La candidate propose d'ailleurs un rapprochement de l'Otan avec Moscou dès la fin du conflit ukrainien. "Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'Otan et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé", a déclaré Marine Le Pen.

La candidate RN a indiqué que cette position, selon elle, était "l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi des États-Unis". Interrogée sur ses relations avec Vladimir Poutine, Marine Le Pen a dénoncé un faux procès qui pouvait être également fait à Emmanuel Macron, en prenant pour exemple les réceptions du chef du Kremlin par le Président de la République à Versailles en 2017 ou à Brégançon en 2019.