VIDÉO - Faut-il créer une armée européenne ?

L'idée avait été émise par Emmanuel Macron lui-même en novembre dernier : créer "une vraie armée européenne" pour se "protéger", notamment contre la Russie. Est-ce une étape indispensable pour approfondir la construction politique de l'Union, ou une simple façon de parler ? Europe 1 a interrogé deux spécialistes pour en savoir plus.

Préférer l'Otan. Pour Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur associé à l'Institut Thomas More, le chef de l'État a bel et bien fait un raccourci. "Il n'y a pas, y compris du côté français, la volonté d'aller vers une véritable armée", explique-t-il, alors que le traité de Lisbonne prévoit déjà une politique de sécurité et de défense commune, à laquelle les États membres sont libres ou non d'adhérer. En outre, l'alliance avec les États-Unis sous la bannière de l'Otan est bien suffisante pour se protéger des agressions ou de l'influence, notamment, de la Chine et de la Russie.

Faire des économies. Rémi Lauwerier, en charge de la réflexion politique à l'Union des fédéralistes européens, n'est pas du même avis. Selon lui, "une armée européenne permettrait de peser vis-à-vis de ces acteurs avec une politique cohérente", tout en s'assurant de ne pas dépendre des États-Unis. En outre, cela permettrait de faire des économies d'échelles importantes. "On pourrait avoir des forces européennes intégrées, sous un commandement unique", assure-t-il.

