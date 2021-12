Vente de Rafale : ce contrat «montre qu'une bataille n'est jamais perdue»

Après la vente de la France vendredi de 80 chasseurs Rafale aux Emirats arabes unis, l'Elysée s'est félicité d'un "aboutissement majeur" dans la relation entre les deux pays. Invité du Grand Rendez-vous dimanche matin d'Europe 1/CNews/Les Echos, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, est revenu sur les retombées économiques d'un tel contrat. Cela "montre qu'une bataille n'est jamais perdue", a-t-il lancé au micro de Sonia Mabrouk.

Un contrat historique

"Cela montre que l'industrie française, militaire ou civile est aux meilleurs standards mondiaux et que tous ceux qui nous expliquent que la France est finie, que l'industrie française est finie, que l'aéronautique français est finie, se trompent", s'est-il insurgé. Un nouveau contrat qui viendrait, en quelque sorte, effacer l'échec du contrat des sous-marins. "En tout cas, il montre qu'une bataille n'est jamais perdue et qu'avec de la volonté, on est capable de renverser les choses et de renverser les situations. Le président de la République, Emmanuel Macron a avec ce contrat, renverser une situation qui nous était défavorable", a-t-il ajouté.

Les Français "doivent être fiers"

"Ils doivent être fiers que la France réussisse, que les technologies françaises, notamment dans le secteur spatial qui va permettre de créer le monde de demain, soient recherchées par tous les pays du monde !"

Une industrie française qui serait donc très désirée à l'étranger. "Quand on se déplace à l'international et qu'on discute, comme nous l'avons fait, avec le chef d'État des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, il vous dit, lui, au contraire, que les technologies françaises sont les meilleures au monde et qu'il veut les avoir !" a assuré le ministre de l'Economie sur Europe 1.