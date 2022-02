Ce livre qui met en lumière les employés «invisibles» de l'Elysée

Alors que l'élection présidentielle approche et que l'actuel locataire de l'Elysée ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat, certaines personnes, elles, ne quitteront de toute façon pas les lieux. On ne les connaît pas, mais elles participent activement au fonctionnement du Palais. C'est tout l'objet du livre de Sacha Goldberger et d'Emery Doligé, Les invisibles de L’Elysée. Sur Europe Midi jeudi, Emery Doligé est justement revenu sur les coulisses de cet ouvrage qui regroupe une trentaine de portraits "des gens de l'ombre".

Parmi les thématiques qui l'ont le plus marqué, la façon dont les personnes atteintes d'un handicap entrent à l'Elysée pour travailler, ou encore les anecdotes sur les différents locataires du Palais pour cinq ans ou plus. "On voit comment une Première dame a décidé d'envahir l'Angleterre et ce n'était pas Carla Bruni, on y apprend comment un président a dit à un jardinier qu'il s'ennuyait dans son jardin et comment celui-ci a tout changé. Ou alors on comprend que l'art de la table et de la gastronomie française est un art diplomatique... Tout ça est raconté dans le livre au travers de ces différents personnages", a-t-il détaillé.

Véronique Lecuyer, standardiste cash de l'Elysée

Emery Doligé en a également dit un peu plus sur l'une d'entre eux. Véronique Lecuyer, handicapée et standardiste la semaine à l'Elysée. "Quand vous appelez pendant la semaine dans des heures d'ouverture classiques, vous pouvez tomber sur elle. Elle a comme fonction d'être le premier accueil du Palais avant de vous rediriger vers la personne que vous cherchez ou de vous dire plutôt d'écrire, d'envoyer un mail. Véronique Lecuyer a un rapport très cash et raconte des choses assez étonnantes justement dans la relation qu'a eu l'Elysée avec elle", a-t-il poursuivi. Etant de petite taille, elle a en effet demandé à ce que des choses soient mises à sa mesure. "La plupart ont été faites", a assuré l'auteur.

Le majordome de l'Elysée est également présent dans ce livre, et on y découvre notamment que ce dernier s'occupe d'avoir toujours à disposition plusieurs chemises pour que le président puisse se changer. "On a toujours l'impression que le costume -là d'Emmanuel Macron en l'occurrence- est bien prêt et bien préparé, mais en réalité ce monsieur se balade en permanence avec trois ou quatre chemises au cas où, par exemple, il ait pris la pluie."

Le livre Les invisibles de l'Elysée est paru le 20 janvier dernier aux éditions Presses de la Cité.