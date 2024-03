Ukraine : «Poutine n'a pas de limite, la France n'aura pas de limite dans son soutien» à Kiev, assure Sylvain Maillard

La guerre n'en finit pas en Ukraine. Deux ans après le début de l'invasion russe sur le territoire ukrainien, le conflit s'enlise. Les deux armées peinent à avancer, tandis que l'aide à Kiev demeure plus que jamais fragile. Invité sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le président du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale et député de Paris, Sylvain Maillard, ne cache pas la détermination de la France à poursuivre son soutien à l'État ukrainien.

"Poutine n'a pas de limite dans ses attaques. La France n'aura pas de limite dans son soutien à l'Ukraine, C'est très clair. Le président de la République l'a dit", martèle-t-il au micro de Romain Desarbres. Un écho à la déclaration du chef de l'État la semaine dernière, n'excluant plus l'idée d'envoyer des troupes occidentales sur le front ukrainien. Des propos qui n'ont pas fait l'unanimité au sein de l'Union européenne, ni du côté des Américains.

Poutine, un "homme de guerre"

"Poutine a pris la parole il y a quelques jours pour un ce qu'on appelle un discours à l'union et a dit une chose. Il faut comprendre que Poutine dit exactement ce qu'il fait. Et il dit que l'Empire russe a besoin de la guerre. (...) Il le dit et donc, il faut lui montrer les limites et il faut être très ferme dessus. Vladimir Poutine est un homme de guerre et nous serons là, l'Europe sera là, pour lui dire stop", assure le député parisien.

"Il ne faut pas se le cacher : la situation est extrêmement grave, extrêmement grave", en Ukraine, poursuit-il. "Nos concitoyens le savent. Il ne faut pas avoir la main qui tremble. Et Emmanuel Macron a juste dit ce que nous ferons. Vladimir Poutine dit ce qu'il fait. Nous disons ce que nous ferons. Nous continuerons à soutenir sans limite l'Ukraine" conclut-il.