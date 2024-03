Ukraine : débat inflammable à l'Assemblée mardi, sur fond de campagne européenne

L'Assemblée nationale se penche mardi sur la stratégie française d'aide à l'Ukraine, lors d'un débat suivi d'un vote symbolique, qui va surtout servir de confrontation entre macronistes, RN et LFI à trois mois des élections européennes. Le Premier ministre Gabriel Attal, qui viendra défendre devant les députés l'accord de sécurité franco-ukrainien du 16 février, a donné le ton samedi à Lille lors du meeting du camp présidentiel : "Pour le RN, face à la Russie, toutes les mollesses, toutes les faiblesses sont bonnes", a-t-il lancé.

De quoi annoncer une ambiance tumultueuse au Palais-Bourbon, alors que plusieurs responsables politiques ont dénoncé une instrumentalisation de la question ukrainienne à des fins électorales. "Exploiter le conflit en Ukraine pour les élections européennes françaises est honteux, indigne et pitoyable !", a notamment écrit sur X le président des Républicains (LR), Éric Ciotti.

Le discours ridicule des macronistes à #Lille a confirmé ce que j’ai dénoncé jeudi à l’Elysée.



"Ces procès en russophilie sont à côté de la réalité et sont là pour détourner les électeurs des vrais enjeux", a pour sa part estimé le vice-président du RN Sébastien Chenu sur France 3. Les députés RN vont "se déterminer en fonction du discours de Gabriel Attal" dont ils attendent "des éclaircissements", a expliqué Sébastien Chenu. "On a des lignes rouges qui nous empêcheraient probablement de voter" : "l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne", et "pas de troupes au sol", a-t-il énuméré.

Mêmes "lignes rouges" exposées sur RTL par le coordonnateur de LFI Manuel Bompard, opposé à un accord "qui contient en son sein la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan" et à l'UE. Interrogé sur Europe 1 et Cnews, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a lui aussi affirmé que son groupe voterait contre "si le discours du Premier ministre reprend les éléments qu'il y a dans le traité". L'évocation de l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan est une "provocation", a-t-il estimé, en accusant le camp présidentiel de devenir "le parti de la guerre".

À rebours de ces prises de position, la tête de liste du PS pour les élections européennes, Raphaël Glucksmann, a salué dans Le Parisien un "débat utile" qui va "clarifier les lignes des uns et des autres", et appelé "tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à la sécurité de l'Europe à voter cet accord".

"Donner de la force au président"

RN et LFI vont "payer leurs ambiguïtés" sur la Russie de Vladimir Poutine, veut croire un cadre Renaissance. "Soit le vote sera très serré parce que LFI et le RN voteront contre. Soit le vote sera très large car les mêmes s'abstiendront", pronostique-t-il. Interrogée sur France 3, la présidente (Renaissance) de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet a espéré un vote favorable pour "donner de la force au président de la République". "Nous ne votons pas sur un accord" mais sur "une déclaration du gouvernement" qui doit être "globale", a-t-elle souligné.

Mais les oppositions, au delà du RN et de LFI, sont particulièrement remontées par les récentes sorties du président Macron, qui n'exclut pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine et ne veut "aucune limite" dans le soutien à Kiev. Une posture "irresponsable", jugent leurs représentants qui sont sortis courroucés de leur rendez-vous avec le chef de l'Etat sur le sujet jeudi dernier.

Vladimir Poutine, "il a entendu quoi comme message de la part des Occidentaux ? Des lignes rouges avant tout", a rétorqué dimanche sur LCI la tête de liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes, Valérie Hayer. Or "je pense que c'est très important d'envoyer un message très clair à Vladimir Poutine : nous, la France, nous, les Européens, nous aiderons l'Ukraine jusqu'au bout", a-t-elle plaidé.

L'accord franco-ukrainien, conclu pour une durée de dix ans, comprend un renforcement de la coopération militaire, en particulier dans les domaines de l'artillerie et de la défense aérienne. En 2024, Paris promet de fournir "jusqu'à 3 milliards d'euros de soutien supplémentaire", un financement que pourraient interroger les oppositions alors que le gouvernement vient d'annoncer une série de coupes budgétaires.

Après l'Assemblée, un débat similaire se tiendra au Sénat mercredi.