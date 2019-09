Commission européenne : "Sylvie Goulard est le pur produit de l'eurocratie", critique Brice Hortefeux

INTERVIEW

Brice Hortefeux "ne pense pas" que Sylvie Goulard soit la bonne personne pour être commissaire française, nommée au Marché intérieur à l'Industrie de la défense dans le nouvel organigramme dirigé par Ursula von der Leyen.

Lors du Grand Rendez-vous Europe 1/ CNews/Les Échos, dimanche, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy s'est livré à une critique en règle de l'ancienne ministre, aujourd'hui inquiété dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. "Sylvie Goulard est un pur produit de l'eurocratie alors que l'Europe souffre à mon sens d'un excès de bureaucratie. Elle a été dans tous ces organismes…", a-t-il lâché.

Macron "aurait dû choisir un élu expérimenté"

Sur notre antenne, Brice Hortefeux a regretté les choix de Michel Barnier par Nicolas Sarkozy en 2009 et de Pierre Moscovici par François Hollande lors du quinquennat précédent. "Emmanuel Macron aurait dû choisir un élu expérimenté, connaissant les réalités du terrain, sachant percevoir les aspirations de nos concitoyens, les méfiances vis-à-vis de l'Europe et non quelqu'un issue de la bulle", poursuit l'eurodéputé Les Républicains. "Je peux en parler en connaissance de cause, il y a une tendance naturelle à Bruxelles à être dans une bulle."

Pour l'ancien ministre, réélu au Parlement européen à l'issue des élections de mai dernier, "il aurait fallu continuer cette évolution de la Commission européenne : au début, elle était composée de technocrates et évolue de plus en plus vers des responsables publics ayant exercé des fonctions gouvernementales ou électives et qui peuvent mieux percevoir les aspirations" des citoyens.