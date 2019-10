UE : "La Banque centrale européenne ne peut être la seule à agir", explique Jean-Claude Trichet

INTERVIEW

Les pays en excédent budgétaire, dont l'Allemagne, "n'ont pas vraiment fait les efforts nécessaires" en matière de relance budgétaire pour consolider une croissance fragile, a estimé mercredi Christine Lagarde, qui doit prendre la tête de la Banque centrale européenne vendredi. Invité jeudi d'Europe 1, Jean-Claude Trichet, ancien président de l'institution, estime qu'elle "a eu raison de dire cela". "La Banque centrale européenne ne peut pas tout faire elle-même, et ne peut pas être la seule à agir et à porter le poids d'une situation très difficile", explique-t-il.

"On ne pas laisser la BCE seule", ajoute Jean-Claude Trichet pour qui il faut que "les politiques budgétaires, là où il y a des marges de manœuvre, puissent se mobiliser". Les Pays-Bas, par exemple, "ont pris des décisions importantes", note-t-il, "l'Allemagne doit les prendre, et elle est en train de réfléchir".

"Ceux qui ont des marges de manœuvre doivent les mobiliser"

"Il ne faut accuser personne", précise toutefois l'ancien président de la BCE, rappelant que l'Allemagne "a joué le rôle d'une locomotive économique pour l'ensemble de l'Europe". "On ne peut pas dire que l'Allemagne n'a pas joué collectif", estime-t-il.

"Ceux qui ont des marges de manœuvre doivent les mobiliser", martèle Jean-Claude Trichet, appelant également à "des réformes structurelles dans tous les pays sans aucune exception", car, explique-t-il, "si on avait une croissance potentielle plus élevée, on allégerait le fardeau de la BCE, on aurait une croissance supérieure et on créerait plus d'emplois".