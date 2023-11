Terrorisme : le 7-Octobre a ouvert« une boîte que nous aurons du mal à refermer», estime Thibault de Montbrial

L'attaque a été sanglante. Le 7 octobre dernier, 1.400 personnes étaient tuées par des terroristes du Hamas dans les localités situés non loin de la bande de Gaza. Hommes et femmes, enfants et vieillards, les terroristes n'ont fait aucune distinction dans leur massacre. En riposte, Israël bombarde sans relâche l'enclave palestinienne, affirmant vouloir détruire le mouvement islamique. Presque 10.000 Gazaouis, en majorité des civils, ont perdu la vie depuis le début du conflit.

"C'est une évidence"

De quoi susciter l'émotion dans les pays arabes, mais aussi en Occident, où les manifestations en soutien au peuple palestinien se multiplient. Mais l'apparition de drapeaux pouvant être affiliés à Al-Qaïda ou encore aux Talibans, dans certaines manifestations, fait craindre le pire aux autorités. En France, le nombre d'actes antisémites explose, tandis que le terrorisme a ressurgi il y a quelques semaines, dans un lycée à Arras, où un professeur a été tué par un ancien élève, radicalisé, de l'établissement.

Invité ce dimanche au micro d'Europe 1/ CNews/ Les Echos, l'avocat Thibault de Montbrial estime qu'il y aura d'autres attentats en France dans les prochains mois. "C'est une évidence", juge-t-il. "D'abord, les attaques terroristes islamistes en France n'ont jamais cessé. On est passé des attaques de commandos à des attaques endogènes avec des individus qui se réclament de la propagande djihadiste", explique-t-il.

Silence sur les 39 Français morts lors de l'attaque

"Déjà, avant les événements tragiques d'octobre en Israël, on savait que depuis le printemps, des commandos structurés se sont infiltrés en Europe (...), peut-être dans la perspective des J.O. Mais l'abomination commise par le Hamas le 7 octobre en Israël, c'est ce qu'on appelle un game changer", ajoute le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, jugeant que cette attaque avait ouvert une boîte qu'on aura beaucoup de mal à refermer".

"Ça a désinhibé, on l'a vu, les paroles, les appels au meurtre, etc. Et les paroles précèdent toujours les actes", estime l'avocat. Ce dernier regrette que la mort de 39 Français le 7-Octobre n'ait pas provoqué la moindre émotion en France. "On a l'impression que ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens sont tétanisés par l'idée de le dire, parce qu'ils ont conscience de l'énormité de la vague qui est en train de se lever en Europe et en particulier en France. Et cette vague, il faut être prêt et déterminé à l'affronter et il faut commencer par accepter de la voir arriver", conclut-il.