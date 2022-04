«Taha Bouhafs est victime d'une campagne absurde», martèle Alexis Corbière

Interrogé par Dimitri Pavlenko dans Europe Matin ce vendredi, Alexis Corbière, député de La France insoumise, est revenu sur la possible investiture de Taha Bouhafs, journaliste pour "Le Media", pour les élections législatives de juin à Vénissieux, région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la liste de LFI. "On s'acharne sur des militants qui ont toujours le même profil", a-t-il déclaré sur Europe 1.

Le député est également revenu sur la condamnation en première instance dont a fait l'objet le journaliste. Ce dernier avait insulté en ligne une syndicaliste policière et a fait appel de la décision de justice. "Tout le monde a droit d'avoir des propos mal-calibrés et certains n'ont pas le droit, ceux qui sont issu des quartiers populaire. Je trouve cela insupportable", a-t-il estimé. "Ce genre de petites histoires ne m'intéressent pas et rabaissent la vie politique", affirme le député.

