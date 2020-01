Sondages : Emmanuel Macron et Edouard Philippe chutent lourdement

SUR LE JDD

Une petite claque. Emmanuel Macron perd 4 points de popularité dans le sondage Ifop pour le Journal du dimanche de cette semaine, passant à 30 % d'opinions favorables et 68 % de mécontents. Le président de la République retrouve ainsi son niveau du mois de juin dernier, après six mois au-dessus des 32 points. Dans le détail, il perd beaucoup de crédit auprès des jeunes (-11 points chez les 18-24 ans en un mois), des professions intermédiaires (-11) et des sympathisants du MoDem (-8).

Edouard Philippe n'est pas épargné. Le Premier ministre perd, lui, 3 points de popularité pour tomber à 33 % d'opinions favorables. Une chute accentuée auprès des jeunes également (-6 chez les 18-24 ans, -5 chez les 25-34 ans) et les employés (-6). La dernière fois que le locataire de Matignon était aussi bas dans les enquêtes d'opinions, c'était au mois d'avril dernier.