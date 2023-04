Sénatoriales : les élections fixées au 24 septembre

Les élections sénatoriales se dérouleront le dimanche 24 septembre, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran."Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a présenté une communication relative à la préparation des élections sénatoriales : elles auront lieu le 24 septembre prochain", a déclaré Olivier Véran lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

Les sénateurs, élus pour un mandat de six ans, sont renouvelés par moitié tous les trois ans, en alternance entre deux séries, qui comptent respectivement 170 et 178 sièges. Le renouvellement des élections sénatoriales de septembre concerne les sénateurs de la première série, qui compte 170 sénateurs, élus en 2017.

Les départements franciliens et ceux allant du numéro 37 (Indre-et-Loire) au numéro 66 (Pyrénées-Orientales) sont concernés, tout comme six territoires d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Le 9 juin pour le collège électoral

La moitié des 12 sièges des sénateurs des Français de l'étranger seront également renouvelés. Selon le nombre de sièges à pourvoir, les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire (circonscriptions désignant un ou deux sénateurs) ou à la proportionnelle (circonscriptions désignant trois sénateurs ou plus) par un collège de 162.000 grands électeurs, composé à 95% de conseillers municipaux.

Dans les communes de moins de 9.000 habitants, une partie d'entre eux seulement sont autorisés à se rendre aux urnes. Et dans celles de plus de 30.000 habitants, des délégués supplémentaires complètent la liste.

Les conseils municipaux doivent donc se concerter pour désigner les délégués qui participeront au collège électoral. "La date de réunion des conseils municipaux est, elle, fixée au 9 juin", a précisé Olivier Véran.