Selon Marion Maréchal, Gérald Darmanin est un ministre "qui pose des bons diagnostics"

INTERVIEW

C'est un retour sur la scène médiatique qui anime l'extrême droite, dont elle provient : Marion Maréchal, retirée de la scène politique depuis la fin de son mandat de députée, en juin 2017, a décidé de lancer un centre de recherches, à un an et demi de la présidentielle. Quel rôle aura ce "think tank" face au gouvernement, composé de plusieurs personnalités venues d'une droite qu'elle rêve d'unir ? L'ancienne parlementaire n'est en tout cas pas opposée de manière frontale à Gérald Darmanin, l'homme fort de Beauvau, comme elle l'explique au micro d'Europe 1, mardi.

Pas de "résultats concrets"

Interrogée sur l'éventualité de voir Gérald Darmanin faire "un bon ministre" dans un gouvernement du Rassemblement national, Marion Maréchal a d'abord hésité, avant de reconnaître qu'il posait de "bons diagnostics". "Gérald Darmanin est un homme, comme parfois Emmanuel Macron, qui peut poser de bons diagnostics dans les propositions qu'il fait sur la réforme de la police", estime-t-elle.

"Dans le même temps on n'a pas vu les résultats concrets" de l'action de Gérald Darmanin, en poste à l'Intérieur depuis juillet 2020. "Faire des lois, ça n'est pas agir politiquement." Mais, selon la personnalité d'extrême droite, "c'est en tout cas quelqu'un qui pose des bons diagnostics" sur la situation. "Maintenant, on attend concrètement l'effectivité de ces mesures pour pouvoir juger l'homme sur ses actes."

Un Beauvau qui va dans le "bon sens"

"L'effectivité de ces mesures" passe notamment par un Beauvau de la sécurité décidé pour janvier 2021 par Emmanuel Macron. "Ce que j'ai vu de ce que proposait Gérald Darmanin va plutôt dans le bon sens", affirme Marion Maréchal, qui tacle en même temps la méthode de l'exécutif dans ce domaine de la sécurité : "Un Beauvau de la police me donne le sentiment de faire une énième commission inutile. On n'a pas besoin de faire une énième commission pour savoir les problèmes de la police."