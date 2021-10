Sécurité routière, taxes, impôts... "Arrêtons d'emmerder les Français", lâche Juvin

"Je crois qu'on ne cesse d'emmerder les Français dans tout." Invité de Punchline lundi, le candidat à l'investiture LR, Philippe Juvin, n'a pas mâché ses mots. Interrogé sur l'utilité du permis à point, le maire de la Garenne-Colombes a estimé qu'il s'agissait d'une "pompe à fric". Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux du polémiste d'Eric Zemmour, qui avait qualifié la mesure de "racket organisé de l'État".

"Taper avec une grosse matraque"

Mais pour l'élu, le permis à point est symptomatique du fait que "la fameuse phrase de Pompidou, (arrêtez d'emmerder les Français), a été oubliée". Ainsi, l'État ne serait plus là pour "faciliter la vie des gens et devenir le plus intelligent possible", mais pour "taper une grosse matraque". Une philosophie généralisée à en croire le candidat qui lâche : "Sécurité routière, taxation, impôts, etc. Arrêtons d'emmerder les Français".