Sébastien Nadot, député exclu de LREM après son vote contre le budget : "On n’a pas été écouté"

INTERVIEW

Le député Sébastien Nadot a été écarté du groupe LREM jeudi soir, après avoir voté contre le projet de budget 2019. "On fait remonter depuis des semaines des problèmes du terrain, mais on n’a pas été suffisamment écouté. Il y a un problème de rapport entre l’exécutif et le législatif", a déploré l’élu, interrogé dans la foulée sur Europe 1.

"Il y a un problème de répartition des richesses". "Je déplore le fait d’être exclu de mon groupe, mais c’est anecdotique. Aujourd’hui (jeudi), on a pris des mesures d’urgence sociales qui étaient demandées par le président de la République et qui s’inscrivaient dans une très bonne démarche", a poursuivi le député de Haute-Garonne. "En revanche, le projet de loi de finances n’anticipe pas les futures difficultés et ne me paraît pas à la hauteur de la crise environnementale à laquelle on est confronté. La situation que révèle le mouvement des "gilets jaunes" n’est pas à prendre à la légère. Il y a bien un problème de répartition des richesses."

Le député a également assuré que son vote s’inscrivait dans une démarche "constructive". "Je reste intimement convaincu que le parlement est le lieu du débat. Ma démarche est constructive, et pas en opposition. On a un parlementarisme très faible, et le projet du gouvernement n’a pas été suffisamment amendé pour répondre à la situation", a critiqué Sébastien Nadot.