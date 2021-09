Sandrine Rousseau sur le voile : "Jamais on ne force les femmes à s'émanciper"

INTERVIEW

Elle est la candidate de "l'écoféminisme". Ancienne vice-présidente d'Europe-Ecologie-Les Verts, enseignante chercheure en économie et ancienne vice-présidente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, Sandrine Rousseau, est en lice pour la primaire écologiste en vue de l'élection présidentielle de 2022. Invitée d'Europe 1 ce matin, elle clarifie sa position sur le port du voile par les femmes. Un débat qui cristallise parfois les tensions dans la sphère féministe. "Je pense qu'en France l'émancipation des femmes ne passe jamais par une interdiction du vêtement", assure-t-elle.

Lutter contre le sexisme et la stigmatisation

"Stigmatiser les femmes au titre des vêtements qu'elle porte, c'est précisément ce qui fait que les femmes ont été stigmatisées durant toute l'histoire de notre pays", ajoute-t-elle. "Le voile, la burka sont des vêtements sexistes, je n'ai pas de problèmes avec ça. Par contre, (…) jamais on ne force les femmes à s'émanciper. Ce sont à elles de faire ce chemin, seules", nuance la candidate.

"Il faut lutter contre le sexisme partout", souligne Sandrine Rousseau. "La liberté des femmes ne s'impose pas et ne s'obtient pas par l'interdiction d'un vêtement, ni d'un crop-top dans les lycées, ni d'un voile."

"Nous sommes dans un système oppressif"

Lors des universités d'été d'EELV, Sandrine Rousseau a précisé sa philosophie, basée sur le "renversement des dominations". "Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Nous ne voulons plus de ce système-là", avait-elle déclaré. Interrogée par Sonia Mabrouk, elle revient sur ses propos, qui relate les "trois prédations du capitalisme".

"Nous sommes dans un système oppressif. Quels sont les responsables ? Ce ne sont pas les personnes individuellement, ce sont les rapports de domination et les rapports socio-structurels de nos sociétés. Il y a des privilèges dans notre société. Quand je sors de chez moi et que je n'ai pas besoin de me poser la question de savoir si j'ai, ou pas, ma carte d'identité sur moi alors que quand vous habitez dans un quartier, que vous avez une couleur de peau différente, vous ne pouvez pas sortir sans carte d'identité : c'est mon privilège, et c'est aussi une oppression que d'obliger en permanence ces personnes d'avoir toujours leurs papiers d'identité sur eux', explique la candidate EELV.