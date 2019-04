Rwanda : Emmanuel Macron annonce le renforcement des moyens en France pour juger les "génocidaires présumés"

Le président français Emmanuel Macron a annoncé vendredi un "renforcement" des moyens judiciaires et policiers pour accélérer d'éventuelles poursuites à l'encontre de personnes suspectées d'avoir pris part au génocide des Tutsi au Rwanda qui se trouveraient en France.

Emmanuel Macron a annoncé "le renforcement des moyens du pôle du Tribunal de Grande Instance chargé du traitement des procédures relatives au génocide des Tutsi au Rwanda et l'augmentation des effectifs de police judiciaire, afin que les génocidaires présumés faisant l'objet de poursuites puissent être jugés dans un délai raisonnable", selon un communiqué de l'Élysée

Une commission aura accès à "toutes les archives françaises" sur la période 1990-1994. Le président de la République a également annoncé la création d'un comité d'historiens qui auront accès à "toutes les archives françaises" sur la période 1990-1994 pour faire la lumière sur le rôle joué par les autorités françaises durant la période du génocide. "Cette commission, qui rassemblera huit chercheurs et historiens, sous l'égide du professeur Vincent Duclert, aura pour mission de consulter l'ensemble des fonds d'archives français relatifs au génocide, sur la période 1990 - 1994 afin d'analyser le rôle et l'engagement de la France durant cette période et de contribuer à une meilleure compréhension et connaissance du génocide des Tutsi", indique le communiqué.