Retraites : Gilles Boyer "certain qu'Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye trouveront les bonnes solutions"

Gilles Boyer fait confiance à la ministre de la Santé Agnès Buzyn et au haut-commissaire à la réforme des retraites. "Il y a un gros chantier qui a été entamé (...) pour mettre en place un système des retraites qui soit juste et équitable", précise ce proche d'Alain Juppé et ancien conseiller politique d'Édouard Philippe à Matignon, au micro d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1, vendredi. "Je suis certain qu'ils trouveront les bonnes solutions en ce sens."

"L'idée que dans un monde qui change, notre système ne doit pas changer me paraît baroque." Sur la question de l'âge légal de départ à la retraite, qui crée la polémique, Gilles Boyer tient à rappeler que "l'espérance de vie à la retraite, depuis que le système a été conçu après la guerre, a augmenté d'à peu près 20 ou 25 ans" : "A l'époque, il y avait un retraité pour quatre actifs alors qu'il y aura bientôt un retraité pour 1,5 actif. L'idée que dans un monde qui change, notre système ne doit pas changer, ça me paraît un petit peu baroque."

"Ils ne s'agit pas de pénaliser ceux qui partent à 62 ans." Il dit toutefois avoir "compris que l'idée était de ne pas toucher" à l'âge de départ à la retraite, "mais d'inciter les Français à partir plus tard à la retraite avec des avantages". "Il ne s'agit pas de pénaliser ceux qui partent à 62 ans (âge légal de départ à la retraite actuellement, ndlr). Il s'agirait d'avantager ceux qui partiraient plus tard", précise-t-il.

C'est effectivement ce qu'a préconisé Jean-Paul Delevoye, tout en rappelant que l'âge de départ à la retraite resterait fixé à 62 ans. Le haut-commissaire à la réforme des retraites s'est prononcé en faveur d'un assouplissement du dispositif de cumul emploi-retraite.