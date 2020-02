Retraites : Clémentine Autain assume une "bataille pied à pied" face "au passage en force du gouvernement"

INTERVIEW

Elle fait partie du groupe de députés qui a déposé la majorité des 41.000 amendements contre la réforme des retraites. En pleine bataille parlementaire sur la réforme des retraites, la députée France insoumise Clémentine Autain assume au micro du "Grand journal du soir" d'Europe 1 jeudi, une "bataille pied à pied" contre ce qu'elle qualifie de "passage en force du gouvernement".

Une contestation "alinéa par alinéa"

D'après la représentante de la 11ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, le choix d'une procédure accélérée du gouvernement revient à un "passage en force" tandis que "67% des Français sont contre ce projet de loi". Alors que la réforme des retraites est en lecture à l'Assemblée nationale depuis lundi, son premier article n'était toujours pas examiné mercredi soir. La faute à l'ambiance électrique qui règne au sein de l'hémicycle. Se voulant les représentants de la "colère sociale de grande ampleur" qui règne dans le pays, Clémentine Autain et ses collègues assument une obstruction en argumentant sur tous les points du texte, "alinéa par alinéa".

"On est en désaccord avec le texte de A à Z, on le rejette en bloque comme la majorité des Français. [...] On argumente pied à pied et on conteste alinéa par alinéa, parce qu'on demande le retrait de ce projet de réforme de mise en pièce de notre système de retraites."

Le refus du référendum comme preuve d'un "coup de force"

Alors que le débat parlementaire est bloqué depuis quatre jours, le gouvernement apparaît de moins en moins hostile à une éventuelle utilisation du 49.3, permettant de faire passer une texte sans vote. "Peut-être qu'il le prépare en espérant que les Français pensent que c'est à cause de notre méthode qu'il en arrive là, mais c'est un conte pour enfant," s'exclame Clémentine Autain. À la place, certains détracteurs du texte proposent la mise en place d'un référendum, qui est jusque là refusé.

Une preuve de plus pour la députée de la brutalité de la procédure mise en place par le gouvernement : "Il ne le fait pas parce qu'il sait que les Français n'en veulent pas, c'est donc un coup de force."