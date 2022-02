Renvoyé en prison avec son épouse, Patrick Balkany dénonce un «acharnement» judiciaire

Les époux Balkany sous le choc. La cour d'appel de Rouen a révoqué ce jeudi leur placement sous bracelet électronique . Cette décision, qui ouvre la voie à leur incarcération, a bouleversé Isabelle Balkany. L'épouse de l'ex-maire de Levallois-Perret a fait une tentative de suicide en avalant une boîte de barbituriques. Patrick Balkany a réagi à cette décision de justice et à l'hospitalisation de son épouse jeudi soir au micro de Laurence Ferrari, sur Europe 1.

"Elle a avalé des médicaments"

"Isabelle est partie avec le Samu à l'hôpital d'Evreux", a confirmé Patrick Balkany, qui n'avait pour l'instant pas de nouvelles de l'état de santé de son épouse. "Je l'avais suppliée de ne pas faire de conneries mais j'étais en bas avec mon avocat et elle a avalé des médicaments. La dernière fois qu'elle avait ça, elle avait quand même été dans le coma. Elle a un instinct suicidaire". Isabelle Balkany n'a pas supporté la décision de la cour d'appel de Rouen, qui a révoqué son placement sous bracelet électronique. "Elle était tellement, tellement choquée", confie Patrick Balkany.

Pour lui, cette décision du juge est "injuste" et "grotesque" car Isabelle et lui ont respecté leur placement sous bracelet électronique. "On avait le droit de sortir de 14h à 18h. Quand on sortait de la maison, c'était donc de 14h à 18h maximum et on rentrait toujours à l'heure", soutient l'ancien maire de Levallois. Isabelle Balkany avait dit au juge qu'elle ne supporterait pas d'aller en prison. "Elle lui avait dit qu'elle mettrait fin à ses jours, qu'elle s'endormirait définitivement".

"Je vais aller en prison"

Au micro de Laurence Ferrari, Patrick Balkany assure que la perspective d'aller en prison, pour lui, n'est absolument pas effrayante, contrairement à son épouse. "Je ne sais pas combien de temps ça va durer", souligne-t-il. "Mais ce qui est dégueulasse dans cette histoire, c'est que le bracelet, nous l'avions jusqu'au 10 mars. Alors, ça a dû les emmerder sans doute de savoir qu'on se retrouverait probablement en contrôle judiciaire à partir de cette date".

Les avocats de Patrick Balkany vont demander sa libération pour raison de santé. "D'abord parce que j'ai quand même des pathologies. Et puis, en plus, ils vont demander de me remettre sous bracelet électronique, parce que c'est normal". Pour le moment, l'ancien maire de Levallois assure ne "rien avoir reçu de la part du tribunal".

"Je sais que je peux faire un recours en cassation. Mais la cassation, ce n'est pas suspensif. Et puis, ce n'est pas du jour au lendemain", déplore Patrick Balkany. "Voilà, donc je vais aller en prison. Je ne sais pas combien de temps je vais y rester. Ça ne dépend plus de moi mais des juges. Si ce n'est pas un acharnement, je ne sais pas ce que c'est", conclut-il.

Patrick et Isabelle Balkany avaient été définitivement condamnés en mars 2020 à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale.