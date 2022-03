Réfugiés ukrainiens : les partis RN et LR critiquent Zemmour «idéologue» et «inhumain»

Pour le Rassemblement national et Les Républicains, l'heure est à la solidarité envers le peuple ukrainien. En pleine guerre en Ukraine, l'eurodéputé LR Geoffroy Didier et le président RN Jordan Bardella reproche au candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour sa position idéologique face au conflit. "La différence avec Éric Zemmour, c'est que quand un peuple européen est sous les bombes, moi je m'en sens solidaire et Marine Le Pen s'en sent également solidaire", a expliqué sur RTL Geoffroy Didier.

"Dans le strict respect du droit d'asile, des familles ukrainiennes dont les maris sont aujourd'hui restés combattre peuvent être accueillies en France, temporairement, c'est-à-dire le temps du conflit", a-t-il ajouté. Le candidat du parti Reconquête ! avait précisé sur l'antenne de RTL ne pas être en faveur de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Il avait également défendu cette position sur le plateau de "Élysée 2022", en soulignant que ceux-ci voulaient "aller en Pologne" pour "pouvoir rentrer" quand la guerre sera terminée.

"Eric Zemmour refuse tout geste d'humanité", selon Geoffroy Didier

"Je pense qu'Éric Zemmour est un idéologue et qu'il oublie que derrière les idées, derrière les concepts qu'on défend en politique il y a des gens, il y a des vies humaines et je déplore qu'il fasse de la politique sans jamais s'adresser aux gens", lui a reproché M. Bardella.

"Nous savons qu'il y a des centaines de milliers d'Ukrainiens qui fuient leur pays, beaucoup en Pologne, certains vont vouloir venir en France, je crois que notre pays doit répondre à sa tradition d'accueil des réfugiés politiques, a quant à lui plaidé sur franceinfo le directeur de la communication de Valérie Pécresse, Geoffroy Didier. J'observe que certains candidats comme Éric Zemmour refuse tout geste d'humanité, j'estime que ce refus catégorique, inhumain, contribue à le disqualifier, nous devons être offensifs face à Vladimir Poutine, mais nous devons aussi être humain face à tout ce peuple ukrainien auxquels nous exprimons une solidarité la plus totale."

Mercredi soir sur CNews, Eric Zemmour a répété privilégier un accueil en Pologne, et pas en France, un "principe" qu'il est le seul candidat à la présidentielle à défendre. Mais "s'il y en a qui arrivent je ne vais pas les renvoyer, c'est dans Schengen", a-t-il nuancé, reconnaissant que des Français voulaient en accueillir.