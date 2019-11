Réforme des retraites : "On ne sait plus qui croire et quoi croire", dénonce Boris Vallaud

INTERVIEW

Il ne comprend toujours pas où le gouvernement veut en venir. Une semaine avant la grande mobilisation annoncée contre la réforme des retraites, le 5 décembre, Boris Vallaud estime que "la brume s'épaissit" autour de ce projet phare du quinquennat d'Emmanuel Macron. Sur Europe 1, le porte-parole du Parti Socialiste, très critique contre la politique sociale du gouvernement, affirme "ne plus savoir qui croire ni quoi croire".

"Le gouvernement ne sait pas ce qu'il veut faire"

Pour alimenter son raisonnement, Boris Vallaud a listé les différents revirements gouvernementaux qui ont entouré cette reforme des retraites. "J'ai entendu Emmanuel Macron parler d'âge pivot, avant d'être contredit par Agnès Buzyn (ministre de la Santé)", énumère le député des Landes, qui se dit un peu perdu face aux différentes déclarations des membres de l’exécutif. "J'ai entendu Édouard Philippe évoquer la clause du grand-père avant d'être démenti par Jean-Paul Delevoye (haut-commissaire aux retraites)", poursuit-il. "J'entends le gouvernement dire que cela va être un grand progrès pour les mères de familles, et puis je lis l'étude de l'Institut de la protection sociale qui dit le contraire", finit par conclure le porte-parole du Parti socialiste, qui craint de ne pas être le seul à ne pas savoir ce que veut faire le gouvernement. "Le gouvernement lui-même ne le sait pas très bien non plus", enfonce l'élu socialiste.

Il faut dire qu'à ses yeux, le sujet demande "de l’honnêteté, de la clarté, et de la vérité". Ce que ne fait visiblement pas le gouvernement. "Quand on nous dit que nous sommes au bord du précipice, qu'il s'agit d'une opération de sauvetage, c'est faux", insiste Boris Vallaud, qui se base sur le dernier rapport du Conseil d'Orientation des retraites. Il ne s'agit d'ailleurs pas de "prévisions", mais de "scénarios émis sur la base d'hypothèses données par le gouvernement", précise-t-il. Alors que le COR prévoit un déficit des régimes de retraite de 8 à 17 milliards d'euros d'ici 2025, le porte-parole du Parti socialiste semble penser que ce résultat est construit de toute pièce. "Il est constitué de la non-compensation des baisses d'exonération de cotisations sociales décidée par le gouvernement, de la reforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement", estime notamment le député des Landes. "On ne peut pas créer un déficit et lever les bras en hurlant : 'Il y a un trou'", ironise même Boris Vallaud.