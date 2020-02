Réforme des retraites : les députés LR "consternés" par les "obstructions" au débat

Le débat s'annonce encore long. En plus de 75 heures de discussion, les députés n’ont pour l’instant adopté que le premier des 65 articles de la réformes des retraites. Invitée d’Europe 1 mercredi, Annie Genevard, élue Les Républicains du Doubs et vice-présidente de l’Assemblée nationale, a dénoncé l’"obstruction" des Insoumis et de de la majorité. "Dans hémicycle, l’ambiance est éruptive", raconte-elle.

"Nous sommes furieux"

"Nous [les députés LR] sommes à la fois consternés et furieux", appuie-t-elle. La députée dénonce le "jeu de rôle" que se partagent les élus LFI et LREM. "Chacun provoque des incidents d’audience, des suspensions, des rappels et enflamme le débat", regrette-elle. La députée fustige des incidents "freinant le rythme" du débat.

"Les Républicains veulent débattre"

Mardi en fin de soirée, les députés de la majorité ont quitté l’hémicycle pour protester eux aussi contre "l'obstruction" des Insoumis et des communistes et leur "litanie" d'amendements "sans aucun intérêt", lors de l'examen de la loi. "Ce spectacle déconsidère l'institution que l’on est chargés de défendre", estime Annie Genevard, ajoutant : "Les députés LR veulent débattre".

Depuis plusieurs jours, l’idée du recours au 49.3 est par ailleurs distillée par certaines figures de la majorité. Une éventualité que rejette la vice-présidente de l’Assemblée : "Nous sommes là pour voter les lois, pas pour en être privé par un 49.3."