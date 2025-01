Quel a été le point de bascule de "l'escalade" entre Paris et Alger ? La réponse d'un ancien ambassadeur français en Algérie

L'ancien ambassadeur de France en Algérie Xavier Driencourt est revenu sur "la dégradation à la fois durable et très forte de la relation franco-algérienne". Au micro d'Europe 1 matin week-end, il explique quel est selon lui l'événement qui a fait basculer la situation dans une "escalade" de tensions.

Le constat est sans appel pour Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie : "Nous sommes dans une dégradation à la fois durable et très forte de la relation franco-algérienne". Et les exemples de cette tension, cette "escalade" entre Paris et Alger, sont légion. Le dernier en date étant le refus de cette dernière d'accueillir sur son sol un influenceur algérien expulsé par Paris alors qu'il n'y avait "aucune raison juridique" de ne pas l'accepter, rappelle au micro d'Europe 1 matin week-end l'ex-ambassadeur.

La reconnaissance de la "marocanité" du Sahara occidental

Mais comment en est-on arrivé à cette décision qualifiée "d'humiliation" par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ? Pour Xavier Driencourt, "le point de bascule a été la lettre du 30 juillet 2024, dans laquelle le président de la République reconnaissait la 'marocanité' du Sahara occidental". C'est donc la prise de position de Paris sur ce dossier très sensible entre le Maroc et l'Algérie, qui aurait déclenché l'ire d'Alger. "Il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris depuis le 30 juillet", rappelle Xavier Driencourt pour appuyer son propos.

Et d'ajouter : "Il y a eu ensuite une séquence assez longue de Macron à Rabat [le président y a renouvelé ses propos sur le Sahara occidental, ndlr], l'attribution du prix Goncourt à Kamel Daoud vue depuis Alger comme un élément d'un complot anti-algérien [l'écrivain étant critique envers le régime, ndlr], et l'arrestation de Boualem Sansal." Sans oublier donc la récente séquence des influenceurs algériens.