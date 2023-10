Propos de LFI sur le Hamas : «Jean-Luc Mélenchon devrait être fiché S», juge Karl Olive

Le 7 octobre dernier, le Hamas a commis une attaque de grande ampleur contre des civils israéliens, tuant au moins 1.400 personnes, selon les derniers bilans de l'État hébreu. Face au massacre, Tsahal, l'armée israélienne, a commencé un bombardement sans relâche de la bande de Gaza. Israël a également imposé un blocus total de l'enclave, plongeant les deux millions d'habitants dans une extrême précarité. Face à cela, des dizaines de manifestations en soutien à la cause palestinienne ont été organisées un peu partout dans le monde.

À Paris, plusieurs d'entre elles ont été interdites. Malgré cela, des milliers de personnes se réunissent à chaque fois. Invité ce mardi sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le député Renaissance Karl Olive, s'inquiète de la fracture supplémentaire qu'apporte le conflit entre Israël et le Hamas, en France.

Ne pas qualifier le Hamas comme terroriste, "une faute impardonnable"

Une division qui se rajoute à de nombreuses autres, et dont-il accuse La France insoumise d'instrumentaliser : "La France insoumise a une grosse responsabilité par rapport à cela. Quand La France insoumise qui dit la police tue, ça va raviver la haine dans les quartiers. Quand la France insoumise nous dit que les chefs d'entreprise sont des salopards, c'est inadmissible. Ce sont des créateurs de richesse, ce sont des pourvoyeurs d'emplois. Quand La France insoumise qui est incapable de qualifier le Hamas comme terroriste, c'est une faute impardonnable", s'agace-t-il au micro de Sonia Mabrouk.

L'ancien candidat à la présidentielle de 2022, comme de nombreux députés de la France insoumise, n'a pas souhaité qualifier d'acte terroriste l'attaque du 7 octobre. "La violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même", a-t-il expliqué sur X (anciennement Twitter), tandis qu'un communiqué du groupe parlementaire de LFI expliquait que "l’offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d’intensification de la politique d’occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est".

"Dix mensonges n'entraînent pas une vérité"

Des propos qui ont provoqué un tollé dans le monde politique français. "Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. Il devrait être fiché S", juge ainsi Karl Olive, estimant que leader de La France insoumise "était bien plus dangereux qu'un certain nombre de fichés S dans notre société. Oui, c'est un danger, car il attise la haine. Et aujourd'hui, nos quartiers sont comme des cocottes-minute."

"Dix mensonges n'entraînent pas une vérité et pourtant, c'est ce qui crée vraiment une fracture dans cette société", pointe-t-il du doigt. "Mais effectivement, il n'est pas le seul responsable", nuance-t-il, appelant désormais la classe politique à prendre ses responsabilités pour éviter de nouvelles fractures dans la société.