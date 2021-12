Primaire de gauche : pour Delphine Batho, la solution n'est pas de «se serrer les coudes»

C'est un meeting qui cherche à mettre un terme aux rumeurs qui enflent sur la gauche. Ce samedi, Yannick Jadot donne dans l'Aisne le premier grand événement de sa campagne politique. Le candidat Europe Ecologie-Les Verts (EELV) a choisi de faire cavalier seul et l'affirme avec cette rencontre avec le public à Laon. Invitée d'Europe 1 ce samedi, Delphine Batho a plaidé pour une "nouvelle espérance".

"Face aux dangers de l'extrême-droite, d'un statu quo conservateur et libéral, la solution, ce n'est pas une espèce de sauve-qui-peut, serrons-nous les coudes", a plaidé Delphine Batho. "La solution, c'est une nouvelle espérance et cette nouvelle espérance, c'est l'écologie."

"On est dans le temps d'une campagne"

Delphine Batho a donné le coup d'envoi de la campagne de Yannick Jadot en affirmant : "Il y a eu une belle primaire des écologistes. On n'est plus dans le temps des primaires. On est dans le temps d'une campagne - une campagne présidentielle c'est sérieux." Delphine Batho a livré leur cheval de bataille : l'environnement, avec le réchauffement climatique, mais aussi la santé. Samedi matin, elle a par ailleurs visité avec Yannick Jadot l'hôpital de Laon. "Yannick Jadot incarne l'écologie, porte les urgences pour le climat, le vivant, la biodiversité", a-t-elle plaidé.

Yannick Jadot fera-t-il taire les appels à l'union, dont celui d'Anne Hidalgo, en faveur d'une primaire à gauche ? Jeudi, il avait déclaré sur Europe 1 : "Quoi qu'il arrive, je ne participerai pas à une primaire de la gauche. L'élection présidentielle est dans quatre mois et demi et il faut être un peu sérieux."