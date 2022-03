Présidentielle : une Française demande un poste de ministre à Pécresse lors d'une émission

En prévision de la Journée internationale des droits des femmes, la chaîne d'information LCI a diffusé hier soir une soirée thématique nommée Face aux Françaises. Une émission présentée par Ruth Elkrief et Ava Djamshidi, où huit candidats à la présidentielle, dont Valérie Pécresse, se sont présentés face à des lectrices du magazine Elle. Et la candidate des Républicains a eu droit à une demande plutôt insolite : une des participantes de l'émission lui a directement demandé un poste de ministre, celui de la Petite enfance et de la Famille plus précisément.

"Je voudrais me lancer dans la politique", a commencé Michèle, la participante. "Étant expérimentée dans la petite enfance, car j'ai travaillé à plusieurs reprises dans des crèches, j'aimerais savoir s'il était possible d'être ministre de la Petite enfance et de la Famille", a poursuivi la Française sélectionnée pour l'émission.

Pécresse emballée

Mais la candidate des Républicains n'a pas tout de suite compris ! Valérie Pécresse a tout d'abord répondu à côté : "Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les politiques ne connaissent pas encore suffisamment bien vos problèmes, c'est ça ?" Ce à quoi Michèle a immédiatement opposé qu'elle avait "besoin d'aide pour" entrer en politique "par la grande porte".

Et cette demande inattendue a immédiatement enthousiasmé la candidate LR qui lui a répondu de venir la voir dès ce mardi dans son QG de campagne. Et Valérie Pécresse d'ajouter : "Ce que je crois, c'est qu'il faut évidemment faire venir beaucoup plus de femmes dans la politique, et ce n'est pas facile avec la conciliation des vies professionnelles et familiales, de faire en plus de la politique." Affaire à suivre !