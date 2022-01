Présidentielle : une campagne sans Covid pour Marine Le Pen ?

C'est un week-end de déplacements pour de nombreux candidats. Anne Hidalgo s'est rendue à Jarnac pour un hommage à François Mitterrand où elle a dû constater l'échec de sa proposition de primaire. En Vendée, Eric Zemmour , lui, a rendu un hommage appuyé à Philippe de Villiers. Quant à Marine Le Pen , après Béziers, elle était dans l'Aude, à Carcassonne et à Trèbes, où elle a déposé une gerbe sur la tombe du colonel Beltrame, tué dans l'attentat de 2018 . La candidate RN veut sortir d'une campagne 2022 100% Covid .

Marine Le Pen a présenté son nouveau livret thématique sur le tourisme et échangé avec des acteurs locaux. Une façon, pour elle, de parler d'autre chose que la crise sanitaire, comme elle nous l'a confirmé lors d'une déambulation au cœur des pierres millénaires de la cité de Carcassonne. "C'est aussi une manière pour moi de leur dire 'attention, ne vous faites pas voler ce débat essentiel et attachez-vous à regarder véritablement ce que proposent les uns et les autres', au delà de ce qui fait le buzz ou de ce qui crée la polémique", a-t-elle déclaré.

Eric Zemmour allié des Républicains ?

Lors d'une conférence de presse donnée chez un producteur d'olives, elle en a profité pour attaquer ses adversaires, et notamment Eric Zemmour, en revenant sur l'information selon laquelle Les Républicains pourraient favoriser l'obtention de ces parrainages. "Napoléon Bonaparte disait : 'la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit'. La main qui donne les parrainages est toujours au-dessus de la main qui reçoit les parrainages. Donc, je pense que la promesse qu'il avait faite d'être un homme libre de tout appareil politique vient de s'effondrer par cette révélation. En réalité, il dépend à l'évidence d'un appareil politique. Et en plus, ce n'est pas le sien."

Marine Le Pen poursuit son déplacement dans la région des Pyrénées-Orientales. Ce dimanche elle abordera le thème de l'immigration.