Présidentielle : quels sont les risques d'une non-campagne ?

Crise sanitaire, guerre en Ukraine... L'actualité dense de ces derniers temps perturbent la campagne présidentielle, si bien que certains estiment qu'il n'y aura pas de place pour les débats d'ici le premier tour, le 10 avril. Selon Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, le risque d'une non-campagne pourrait se sentir après l'élection. "Ce que disent beaucoup de gens, c'est que parce qu'il n'y a pas eu de débat, on risque d'avoir un phénomène du style 'gilet jaune' pendant le prochain mandat", avance l'éditorialiste dans le Dézoom politique d'Europe Midi Week-end.

Quelque soit le président, il y a des manifestations, des oppositions

L'auteur du livre Une certaine idée de la France aux éditions du Rocher détaille son analyse au micro de Thierry Dagiral : "De toute manière, la France est un pays qui est viscéralement protestataire, et si vous regardez bien sous la Ve République, quel que soit le président, deux ans ou un an et demi après son élection, ça commence à être compliqué pour lui, avec des manifestations de rue, des oppositions." Yves Thréard fait notamment référence au mouvement des "gilets jaunes", qui a émaillé le territoire dès le mois de novembre 2018, un an et demi après l'élection d'Emmanuel Macron.

L'éditorialiste poursuit en estimant qu'"à chaque fois, il y a eu quand même un président qui a été un peu empêché pour appliquer une réforme ou pour réformer le pays". Pour lui, s'il y a une véritable compagne ou non, "quoiqu'il arrive, il y aura du désordre, on est comme ça", affirme Yves Thréard dans Europe Midi Week-end.