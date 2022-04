Présidentielle : quelle stratégie pour Marine Le Pen pour le second tour ?

Comment concilier "choix de civilisation" et "justice sociale" ? Dès dimanche soir, dans son discours Marine Le Pen s’est montrée très ferme sur les questions de sécurité et d’immigration, parlant même de "choix de civilisation" dans ce second tour qui l'oppose à Emmanuel Macron. Lors de son allocution au premier tour de l'élection présidentielle, la candidate RN a lancé un appel appuyé aux électeurs d'Éric Zemmour.

Un point de convergence sur la question de la retraite

Marine Le Pen a également insisté sur le volet social de son programme, pour tenter de ramener à elle les électeurs de gauche. Les troupes du Rassemblement national ont d’ailleurs une cible bien définie : la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et le recul de l'âge de départ à 65 ans.

Ils représentent deux points symboliques, selon certains cadres du RN, d'un "massacre social" à venir si le président sortant est réélu, de quoi peut-être rallier les électeurs de gauche séduits par ce point. C’était une des critiques faites par ses adversaires de droite. À leurs yeux, elle aurait un programme presque socialiste.

Et dans cette course finale, cela peut devenir pour elle un avantage.