Présidentielle : pour faire «le tour de la question», écoutez nos Playlists

Des "playlists", vous avez sans doute l'habitude d’en écouter avec de la musique à l’intérieur, sous la forme d’une liste de chansons. À l’approche de l'élection à la présidence de la République, pour "faire le tour de la question" sur dix des grands débats qui sont au cœur de la campagne, Europe 1 a imaginé une série inédite de "playlists", les "playlists Europe 1 de la présidentielle". Pour la toute première fois dans ce format, la musique est remplacée par la voix de journalistes, les explications d’experts et les propositions de candidats. Mais le mode d’emploi reste le même : vous pouvez zapper d’un son à l’autre… Ou prendre le temps de tout écouter dans l’ordre, avant d’aller voter.

>> Les Playlists de la présidentielle sont à écouter sur le site et l'application Europe 1 ou sur la plateforme Deezer.

Qui entend-on dans les playlists ? Pour faire le point sur les programmes des différents candidats à la présidentielle, toutes les tendances politiques de la gauche à la droite sont au rendez-vous dans les playlists Europe 1. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Yannick Jadot, Valérie Pécresse : retrouvez les propositions de chaque camp, mais aussi les avis d’experts et les analyses des journalistes et éditorialistes spécialisés d’Europe 1 rassemblés dans un même contenu sonore.

Quels sont les thèmes abordés ? Les playlists Europe 1 offrent un tour d’horizon complet des grands enjeux de la présidentielle en se centrant sur les principales préoccupations exprimées par les futurs électeurs. Pouvoir d’achat, nombre de fonctionnaires, nucléaire, politique d’immigration, système de santé, réforme des droits de succession : l'objectif est bien à chaque fois de faire "le tour de la question" grâce à une nouvelle façon de raconter l’actualité et d’expliciter chaque point du débat.

Où peut-on écouter les playlists ? Innovation imaginée par Europe 1, les "playlists de la présidentielle" sont disponibles exclusivement sur le site Europe1.fr en cliquant ici, l’application Europe 1 en allant là, ainsi que la plateforme d’écoute Deezer qui a souhaité s’associer à ce projet inédit.

Combien de temps dure une playlist ? Pour chaque playlist, et donc sur chaque thématique traitée, vous avez à votre portée une liste de lecture allant de 10 à 25 minutes. Pour les créer, Europe 1 a regroupé une dizaine d’éléments sonores de moins de trois minutes abordant différentes questions. Si vous disposez de peu de temps pour vous renseigner sur un sujet précis, ou si vous souhaitez connaître l’opinion d’un candidat en particulier, vous pouvez cliquer et zapper vers les contenus dont les titres vous intéressent le plus. Si vous avez envie de "faire le tour de la question", une voix proposée par intelligence artificielle vous servira de guide pour écouter la playlist dans son intégralité, d’un bout à l’autre, selon une construction imaginée par les journalistes d’Europe 1 et d’Europe 1 Studio.

Ça coûte combien ? Les playlists sont entièrement gratuites, et donc à consulter et reconsulter sans modération pour avoir les idées bien au clair sur les grands débats au cœur de la campagne, avant de faire son choix avant le jour J. Bonne écoute !