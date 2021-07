Présidentielle : "Nous tendons la main à tous les patriotes", y compris Eric Zemmour, assure Nicolas Bay

INTERVIEW

L’échec du Rassemblement national lors des élections régionales et départementales semble lui avoir donné des ailes. Eric Zemmour pourrait-il nourrir l’ambition d’une candidature à la présidentielle ? Si le mystère plane encore, les soutiens du polémiste d’extrême-droite s’activent sur les réseaux sociaux et via des campagnes d’affichage. Nicolas Bay, eurodéputé RN, tend la main au chroniqueur de CNews, sur Europe 1. "Il reste plusieurs mois pour le convaincre de s’insérer dans une démarche de rassemblement des patriotes", assure-t-il.

Une personnalité "de grand talent"

"Eric Zemmour est une personnalité de grand talent. C’est un intellectuel engagé, qui participe au débat des idées et au combat culturel dans notre pays", poursuit Nicolas Bay. "Nous nous adressons à tous les patriotes, il en fait partie, donc nous luis tendons la main." Selon un sondage Ifop, le polémiste serait crédité de 5% d'intention de vote en cas de candidature. Des voix qu'il grapillerait plutôt à la droite traditionnelle, comme Les Républicains, qu'au Rassemblement national.

Nicolas Bay s'interroge sur l'utilité d'une telle candidature. "Si l’objectif c’est d’empêcher Emmanuel Macron d’être cinq années de plus à l’Elysée et que les forces patriotiques gagnent en 2022, il faut créer les conditions à la fois du rassemblement au premier tour et du succès au second tour", explique-t-il. "Il défend un certain nombre d’idées qui sont en phase avec ce que nous défendons nous sur le terrain politique et électoral."

Remobiliser les électeurs pour 2022

Au lendemain du congrès du parti, qui s'est tenu ce week-end à Perpignan, le RN s'est projeté vers 2022 et la présidentielle. Une façon de rapidement tourner la page après les contreperformances des scrutins régionaux et départementaux. Dans une élection marquée par une abstention record, les électeurs du RN n'ont pas répondu présent. "Je comprends ceux qui ont renoncé à exercer leur droit de vote", assure Nicolas Bay qui pointe un "affaissement total de la démocratie".

"La question en 2022 c’est : est-ce qu’on veut continuer avec l’immigration de masse ou est-ce que l’on arrête et qu’on organise même l’inversion de la tendance comme nous le préconisons ? Est-ce qu’on veut continuer avec le communautarisme et l’islamisme qui gangrène notre pays ? Est-ce qu’on veut protéger notre économie au lieu d’avoir un système de libre-échange total qui fait que nos emplois, nos industries, nos entreprises disparaissent ?", interroge l'eurodéputé.

"Si nous sommes convaincants à la fois sur la singularité de notre projet et notre capacité à la défendre avec ardeur mais aussi à le mettre en place techniquement de manière crédible si on arrive aux responsabilités, je pense que les Français nous soutiendrons et se mobiliserons dans les urnes", assure Nicolas Bay.