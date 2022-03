Présidentielle : Macron toujours en progression, devant Le Pen et Pécresse, selon un sondage

Le président Emmanuel Macron, désormais candidat déclaré, progresse de deux points en une semaine à 30% d'intentions de vote au premier tour de la présidentielle, devant Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Eric Zemmour, selon un sondage "rolling" Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi. Le chef de l'État, dont la candidature a été officialisée par une lettre aux Français jeudi dernier, obtiendrait 30% des suffrages au 1er tour, devant Marine Le Pen, qui gagne deux points également, à 18%.

Eric Zemmour perd encore 1,5 point, à 12,5%, ce qui permet à Valérie Pécresse, qui reste à 13%, de prendre la troisième place. Dans une gauche toujours éparpillée, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon prend un point à 11,5%, loin devant l'écologiste Yannick Jadot qui reste à 5%, et le communiste Fabien Roussel à 4%. La socialiste Anne Hidalgo demeure à 2,5% des intentions de vote.

Macron l'emporte dans toutes les configurations testées

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait dans toutes les configurations testées : 56% contre 44% face à Marine Le Pen, 61% contre 39% face à Valérie Pécresse, 64% contre 36% face à Eric Zemmour, et 63% contre 37% face à Jean-Luc Mélenchon. Un sondage "rolling" est une enquête "en continu réalisée sur le principe d'un cumul glissant de vagues d'enquêtes quotidiennes", rappelle l'institut Ifop. La vague d'enquête du jour est cumulée avec les vagues des deux jours précédents.

Sondage réalisé du 3 au 7 mars auprès d'un échantillon de 1.506 personnes représentatif de la population résidant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur, selon le score visé, de 1,4 à 3,1 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.