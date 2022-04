Présidentielle : «Macron, c'est l'arrogance d'une classe sociale», tacle Philippe Poutou

À Toulouse, Philippe Poutou profite d'un dernier meeting pour tacler une nouvelle fois Emmanuel Macron. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat anticapitaliste revient sur sa vision du comportement du président sortant.

"L'arrogance de Macron, ce n'est pas un trait de caractère personnel. C'est vrai que Macron est hyper arrogant. Il est hyper désagréable", a-t-il lancé jeudi soir.

"Ce qu'ils veulent, c'est le profit immédiat"

"Macron, c'est l'arrogance d'un pouvoir et c'est l'arrogance d'une classe sociale. C'est l'arrogance de toute cette classe qui possède, qui s'enrichit, qui se moque complètement de ce qui peut se passer dans l'ensemble de la société", explique le candidat du NPA. "Ce sont des gens qui s'enrichissent de manière indécente, peu importent les conséquences de leur propre enrichissement. Peu importent les conséquences de la logique du système. Eux ce qu'ils veulent, c'est le profit immédiat, c'est la fortune immédiate, c'est se remplir les poches."

Philippe Poutou déplore qu'une telle vision implique plus de chômage et de précarité pour les personnes ayant les plus bas salaires. Pour lui, il s'agit avant tout de la guerre de classe. "C'est qu'ils y mènent une guerre, une guerre contre nous pour l'appropriation des richesses. Mais ils ne peuvent pas se contenter de faire ça. Il faut absolument aussi enrober tout ça de toute une théorie, de toute une explication comme quoi il n'y a pas le choix. Et qu'en fait, c'est pour le bien de la société, c'est pour le bien de tout le monde", a-t-il conclu.

Dans les derniers sondages d'OpinionWay, le candidat anticapitaliste est crédité de 1% des intentions de vote. Pour décider du futur président, les Français sont appelés aux urnes ce dimanche.