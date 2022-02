Présidentielle : «Les candidats parlent beaucoup d'eux et la campagne est un peu rabougrie»

Invitée du Grand Rendez-Vous dimanche sur Europe 1 et CNews, Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, est revenue sur le meeting de Marine Le Pen samedi , qui a choisi de jouer la carte de la confession et "de fendre l’armure" en pleine campagne présidentielle .

"Ce n'est pas une campagne sérieuse"

Pour Marlène Schiappa, les Français connaissent déjà la candidate RN. "Je m'interdis toujours de juger la sincérité des personnes. Probablement que Marine Le Pen a vécu des choses difficiles dans sa vie, comme c'est le cas de beaucoup de gens. D'ailleurs j'ai la conviction personnelle que quand on s'engage en politique on a peut-être soi-même vécu ou assisté à des injustices et des choses qui nous ont marquées", a-t-elle posé. A la fin de sa prise de parole, Marine Le Pen a en effet quitté son pupitre, s’est avancée vers la salle pour se livrer intimement. Elle a raconté son enfance, évoqué l'attentat à la bombe qui a visé le domicile familial en 1976 ou encore sa monoparentalité.

Mais pour Marlène Schiappa, il est regrettable que la campagne présidentielle prenne cette tournure. "Nous avons des candidats qui parlent beaucoup d'eux-mêmes et on a une campagne un peu rabougrie", a-t-elle déploré. "L'extrême droite veut rassembler l'extrême droite, la gauche essaye de rassembler la gauche et la campagne est même devenue une vaste centrale d'appels téléphoniques", a-t-elle poursuivi avant d'interroger. "A quel moment est-ce que l'on parle aux Français ? Pour le moment ce n'est pas une campagne sérieuse."