Présidentielle : "La guerre détourne l'attention des sujets majeurs" en France, dit Zemmour

"La guerre" en Ukraine "détourne l'attention des sujets majeurs pour la France dans les cinq ans qui viennent", a estimé vendredi le candidat Eric Zemmour lors de sa visite au salon de l'agriculture à Paris.

"Nos problèmes sont au Sud"

"Géostratégiquement, nous sommes aspirés vers l'Est par cette guerre alors que nos problèmes sont au Sud", a-t-il ajouté en voulant parler d'immigration et de "choc des civilisations". Le candidat Reconquête! à l'élection présidentielle a tenu à faire un correctif après avoir indiqué dans un premier temps, dans les travées du salon, que le conflit en Ukraine "distrait du vrai choc de civilisations. Nos problèmes fondamentaux sont au Sud, pas à l'Est, c'est l'immigration, le terrorisme, le djihadisme", des "problèmes civilisationnels", avait-il dit.

>> LIRE AUSSI - Bruno Le Maire et Éric Zemmour en opération séduction au Salon de l'agriculture

Il a repris la parole environ une heure plus tard pour enlever le mot "distrait" afin d'éviter tout malentendu en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie et lui préférer l'expression "détourne l'attention". En repli dans les sondages et critiqué par ses adversaires pour des propos jugés pro-russes, Eric Zemmour a longuement déambulé avec ses partisans au salon de l'agriculture. L'entourage du candidat Reconquête! compte aussi beaucoup sur le meeting de dimanche à Toulon, et la présence annoncée de Marion Maréchal, la nièce de sa rivale RN Marine Le Pen, pour se relancer.