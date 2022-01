Présidentielle : Jean Castex réunit mardi les partis sur les conditions de campagne

Le Premier ministre Jean Castex réunira mardi matin les partis politiques afin d'initier une concertation autour du déroulement de la campagne présidentielle et du vote, dans un contexte de circulation toujours forte de l'épidémie de coronavirus, a annoncé jeudi Matignon. Le rendez-vous, prévu à 11 heures par visio-conférence, rassemblera "les chefs de partis politiques ainsi que les candidats déclarés à l'élection présidentielle", en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de celui de la Santé Olivier Véran , a précisé Matignon.

La mise en place d'une instance de dialogue

"Son objectif est la mise en place d'une instance de dialogue permettant de s'assurer au cours des prochaines semaines que la campagne présidentielle ainsi que les opérations de vote puissent s'organiser, sous le contrôle des instances juridictionnelles, dans les meilleures conditions compte tenu du contexte épidémique", ont ajouté les services du Premier ministre.

Le Premier ministre avait annoncé le 27 décembre, à l'issue d'un Conseil de défense, l'instauration d'une commission sur l'organisation de l'élection présidentielle, dont les 1er et 2e tours sont prévus les 10 et 24 avril. Une concertation similaire avait eu lieu en amont des élections régionales et départementales en juin 2021, alors que la situation épidémique était également préoccupante.

Pour l'heure, et s'appuyant sur le droit constitutionnel qui protège la liberté de réunion, l'exécutif a exclu d'imposer toute restriction aux meetings politiques, renvoyant la responsabilité aux organisateurs. Certains candidats ont ainsi choisi d'annuler ou reporter leurs meetings de janvier, d'autres préférant les maintenir en imposant des jauges, en distribuant des masques FFP2 ou en demandant à l'entrée le pass sanitaire.