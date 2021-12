Présidentielle : en Côte d'Ivoire, Zemmour envoie un message de soutien aux forces armées

Le candidat à la présidentielle Eric Zemmour a envoyé d'Abidjan, où il se trouvait jeudi, un message de soutien aux forces armées françaises, auxquelles il a rendu visite en Côte d'Ivoire. "Il a fait une visite ce matin vers 10 heures (heure locale) qui s'est poursuivie jusqu'en début d'après-midi", au camp des forces françaises en Côte d'Ivoire, a dit à l'AFP une source diplomatique.

Un droit des candidats à la présidentielle

"C'est une visite au même titre que tous les candidats à la présidentielle, qui ont le droit de visiter une unité de l'armée de terre. Il s'avère qu'il a choisi les forces françaises en Côte d'Ivoire", a précisé une source au ministère français des Armées. Jeudi après-midi, il a posté sur son compte Twitter plusieurs photos de cette visite aux militaires.

Une publicité qui a agacé le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean. "Les règles sont les mêmes pour toutes et tous : discrétion et sobriété", a-t-il tweeté, en rappelant que récemment plusieurs candidats avaient visité des emprises militaires.

5. Dans la période récente, plusieurs candidats ont visité des emprises militaires. Les règles sont les mêmes pour toutes et tous : discrétion et sobriété. — Porte-parole du ministère des Armées (@HerveGrandjean) December 23, 2021

Eviter les risques "d'instrumentalisation"

"Cet engagement moral que nous demandons aux candidats à la présidentielle n'a pas été tenu aujourd'hui par un candidat. Nous le regrettons. Ces règles ont un objectif simple : éviter tout risque d'instrumentalisation des forces armées françaises", a-t-il poursuivi.

Abidjan abrite le 43e Bataillon d'Infanterie de marine (43e BIMa), dans le cadre d'un accord de défense entre la France et la Côte d'Ivoire. Le bataillon apporte, entre autres, un soutien logistique à la force antidjihadiste française Barkhane déployée au Sahel.

Zemmour salue la "bravoure" et le "dévouement"

Plus tôt dans la journée, Eric Zemmour avait salué, dans un message sur Twitter, la "bravoure" et le "dévouement" des forces armées. "Je veux saluer votre bravoure et votre dévouement qui n'ont d'égal que celui de tous ceux qui, dans notre pays, sont prêts à se sacrifier pour notre drapeau", a-t-il écrit. "Vous êtes tout à la fois nos sentinelles, notre cuirasse et le bras armé de notre patrie dans le monde".

Le candidat, qui veut "renforcer (le) dispositif de défense du territoire national", promet d'accorder "une attention particulière aux moyens" alloués à la défense et d'"améliorer les conditions de vie" des soldats.

Zemmour de retour en France le 24 décembre

Eric Zemmour est arrivé mercredi soir en Côte d'Ivoire, sans qu'aucune information sur son programme n'ait été dévoilée. Jeudi après-midi, il a rencontré une vingtaine de Français résidant à Abidjan pour échanger sur des sujets de société, a constaté l'AFP. Selon son entourage, il doit être de retour en France vendredi, ce qui suppose un départ d'Abidjan jeudi soir. Une photo de lui attendant ses bagages à son arrivée l'aéroport d'Abidjan a été largement relayée sur les réseaux sociaux, jeudi.

Il s'agit du premier voyage en Afrique d'Eric Zemmour depuis qu'il a déclaré sa candidature début décembre. La présidence ivoirienne a démenti auprès de l'AFP toute rencontre entre le candidat et le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara, contrairement à ce qu'affirmaient certains médias locaux. En 2017, les Français installés à Abidjan avaient voté à 83% pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, contre 17% en faveur de sa rivale d'extrême droite Marine le Pen.