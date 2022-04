Présidentielle : devenir assesseur, «c’est jouer le rôle du citoyen»

Tandis que certaines communes cherchent désespérément des assesseurs pour tenir les bureaux de vote pour le premier tour de l’élection présidentielle, d’autres terminent les derniers préparatifs. Pour former ses assesseurs, la mairie de Cherbourg en Cotentin, dans la Manche, mise sur une réunion d’information.

"C’est un peu apprendre à connaître l’envers du décor"

Assis derrière leur pupitre en bois dans la nouvelle salle du conseil, une trentaine d’assesseurs bénévoles écoutent attentivement les dernières consignes des élus. Au deuxième rang, Chloé note sur son petit carnet chaque détail. Pour son premier vote, elle a décidé de s’engager. "Ça pouvait être intéressant d’un point de vue personnel", explique la jeune femme de 21 ans. "C’est un peu apprendre à connaître l’envers du décor. C’est jouer le rôle du citoyen."

Henri de son côté connaît très bien cette expérience. Mode d’emploi à la main et béret visé sur la tête, le retraité de 75 ans se mobilise pour la cinquième fois. Il est venu pour connaitre la dernière réglementation. "Les cas de nullité ont changé, je voulais être au courant de ces modifications, je les renote de façon qu’au moment de la scrutation on puisse réagir vite et rapidement", analyse-t-il au micro d’Europe 1.

Une campagne d’affichage pour booster le recrutement

Sur l’estrade face à l’assemblée, Pierre François Lejeune, adjoint au maire se félicite du recrutement des 280 bénévoles. Pour se faire, la commune s’est appuyée sur un ancien listing de bénévoles tout en développement la communication. "Nous avons fait une campagne d’affichage dans les différentes rues de Cherbourg en Cotentin. Ça a permis à des électeurs de postuler pour devenir assesseur au niveau du bureau de vote", détaille l’élu.

Présents dans les 66 bureaux de vote de la ville dès 8 heures et jusqu’à 19 heures, les assesseurs auront la charge de vérifier les documents d’identité et de signer la feuille d’émargement.