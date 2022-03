Présidentielle : comment les candidats tiennent le marathon

Avant même le sprint final de la campagne présidentielle, certains candidats à l'Élysée semblent montrer quelques signes d'essoufflement. Entre meetings, déplacements, rencontres et médias, le challenge est politique, mais aussi physique. À commencer par Emmanuel Macron, qui mise sur l'adrénaline. Le président-candidat s'essaie au grand écart : "Pas évident" de sauter d'un entretien avec un dirigeant étranger autour de l'Ukraine à des questions pointues sur tel ou tel point de son programme, comme cela est prévu jeudi devant la presse et vendredi devant des habitants de Pau, convient un responsable LREM. "Il faut arriver à être les deux".

Emmanuel Macron est "speed, fatigué à certains moments" mais "c'est une force de travail", fait-on valoir, cependant que le chef de l'État apparaît mal rasé et hésitant sur des clichés diffusés ces derniers temps par sa photographe personnelle, Soizig de la Moissonnière - une "mise en scène", dénoncent ses détracteurs.

Le Pen et les pauses

Du côté de la candidate RN, qui avait invoqué la fatigue après son débat raté d'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron en 2017, "c'est l'expérience qui parle", affirme son directeur adjoint de campagne Jean-Philippe Tanguy. Marine Le Pen "sait très bien gérer son temps, à la Chirac", réputé pour ses micro siestes : "Elle sait profiter de chaque moment pour se reposer", assure-t-il.

Son attachée de presse, avec sa sœur Marie-Caroline et sa responsable des déplacements, veillent au grain. "Elles font très attention qu'elle puisse avoir quelques moments à son hôtel, où elle n'est pas sollicitée" ou elles vont lui "libérer du temps avant les émissions".

Zemmour, sport et concentration

"On fait attention à ça, on lui laisse du temps pour son sport", notamment la natation, disait son équipe il y a quelques semaines. Le candidat Reconquête! a semblé parfois chercher ses mots lundi soir sur TF1, lors la première grande soirée de campagne. Moment d'émotion, comme le dit son équipe, ou possible coup de mou pour l'ex-polémiste ?

Son programme est réduit cette semaine. Mais il n'est "guère allégé en réalité, car il travaille son discours de Metz (un meeting prévu vendredi) et ses prochaines émissions", relativise son entourage.

Mélenchon très sélectif

Jean-Luc Mélenchon "calibre" plutôt que de "courir tous les lièvres à la fois", reconnaît un proche du candidat LFI auprès de l'AFP. Par exemple, face aux quelque 200 demandes reçues pour participer à des grands oraux de telle ou telle profession, le candidat LFI s'est montré très sélectif.

Autre manière de se préserver, selon la même source : "Jean-Luc Mélenchon n'est pas très friand des matinales, ce sont plutôt ses porte-parole qui y vont. Il n'a pas envie d'y aller pour y aller, se contenter de commenter l'actualité. Bref, on ne se laisse pas dicter l'agenda."

Pécresse et ses coussins

"Elle est concentrée, elle tient", assure l'entourage de la candidate LR : "Elle fait une sieste dès que c'est possible" et garde pour cela "deux coussins dans sa voiture". Si Valérie Pécresse a très peu de temps libre, elle essaie d'en dégager le week-end pour "la lecture, les films", et "elle a toujours un bouquin dans son sac".

Son entourage essaie aussi d'équilibrer les journées "pour ménager un temps de repos". "Elle sait que tout ça se jouer dans les derniers jours."

Jadot et l'énergie

Le candidat écolo rencontre "des gens qui ont une énergie incroyable" et "c'est cette énergie qu'on tire et qui permet de tenir la campagne", a-t-il dit mardi à RTL. Si Yannick Jadot a dû annuler deux réunions publiques, à Toulouse mercredi et Bordeaux vendredi, c'est pour des raisons d'agenda, avec des "émissions de télé qui chamboulent tout", explique son entourage, qui récuse un "coup de fatigue".

Hidalgo au thé vert

La candidate PS, qui carbure au "thé vert", est "en forme". Le rythme est "soutenu" mais "elle a une hygiène de vie et une force de caractère", vante son entourage. Dans la dernière ligne droite, Anne Hidalgo essaie aussi de continuer ses déplacements sur le terrain, en plus des meetings.

Roussel cherche le sommeil

Le candidat communiste est "motivé plus que jamais", assure son entourage, même si c'est "évidement physiquement épuisant". Fabien Roussel "se préserve avec des moments de déconnexion, il essaie de courir, écoute de la musique... et tente de dormir".