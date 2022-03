Présidentielle : Comment Jean-Luc Mélenchon veut instaurer la 6e République dans le débat

C'est une grosse démonstration de force qu'a réussi Jean-Luc Mélenchon ce dimanche 20 mars. Le candidat de la France Insoumise à la présidentielle a réuni à Paris des milliers de personnes, 100.000 selon son parti. De son côté, la police a annoncé qu'elle ne fera pas de chiffrage. Les participants ont marché entre la Bastille et la République avant d'assister à un meeting géant du candidat.

Un discours dans lequel "JLM" a plaidé pour une 6e République. Une réforme moins médiatisée que ses réformes sociales, comme la retraite à 60 ans ou le Smic à 1.400 euros, mais tout de même centrale dans son programme.

Mélenchon veut davantage de participation citoyenne

"Voici venue l'heure de la 6e République", a-t-il crié en préambule. Car pour Jean-Luc Mélenchon, changer le pays et mettre fin à la monarchie présidentielle, passe par la Constitution avec donc l'instauration d'une 6e République. "La Constitution, c'est l'occasion pour le peuple français de se refonder lui-même", a-t-il expliqué. Se refonder tout en garantissant deux objectifs essentiels : "la stabilité des institutions sans lesquelles on ne peut vivre et la possibilité permanente pour le peuple d'intervenir à tout moment grâce au référendum d'initiative citoyenne", a-t-il dit devant les applaudissements de la foule.

À cela, il faut aussi ajouter la révocation des élus par le peuple. Des mesures nécessaires pour Thomas, enseignant à Paris. "La 6e (République), ça me permettrait, au lieu d'aller voir mes collègues pour dire il faut faire grève ou faire des manifs, d'aller leur dire venez, on signe une pétition et ce sujet-là, il sera mis à l'ordre du jour politique.

Jean-Luc Mélenchon veut donc rendre le pouvoir au peuple par la 6e République.