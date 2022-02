Présidentielle : comment Éric Zemmour tente de séduire l'électorat de Pécresse

Un mot d'ordre : haro sur Valérie Pécresse . Le candidat Éric Zemmour était dans la petite ville de Saulieu, dans le département de la Côte d'Or en Bourgogne, dans le cadre de sa campagne présidentielle . En rencontrant un exploitant agricole dans une forêt, l'ex-polémiste s'est exprimé et a ciblé la candidate des Républicains.

"Valérie Pécresse, c'est une impasse politique", a-t-il lancé, "parce qu'une droite qui refuse tout le peuple de droite ne peut que se soumettre finalement au centre, puis à la gauche, puis aux islamo-droitistes. Les Français s'en aperçoivent, les électeurs LR s'en aperçoivent", a-t-il poursuivi devant cet agriculteur.

"Avec Pécresse, vous n'aurez pas Zemmour, même pas une moitié"

L'ancien journaliste du Figaro a ensuite tenu un meeting qui a rassemblé plus de 3.000 personnes dans un hangar à bestiaux, et s'en est pris lourdement à la présidente de la région Île-de-France. "Je dis à ceux qui veulent voter Pécresse en espérant avoir un Zemmour centriste, un Zemmour soft, light. Avec Valérie Pécresse, vous n'aurez pas Zemmour, même pas une moitié. Vous aurez un masque plaqué sur le visage de la technocratie. Et comme je suis tout sauf un masque, vous n'aurez rien du tout", a-t-il assuré sous les applaudissements de ses militants.

En parallèle, l'ex-polémiste retrouve des couleurs dans les sondages. Valérie Pécresse et lui sont désormais dans un mouchoir de poche. Dans l’entourage du candidat, on espère que le mois de février sera celui du croisement des courbes, celui où Eric Zemmour passera devant la candidate LR.