Présidentielle : «Clemenceau, le Tigre, Pécresse, la Tigresse»

La candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, traverse une période difficile. Alors qu'elle est donnée dans les sondages entre 12 et 13,5% des intentions de vote selon Odoxa et BVA, elle cherche à enclencher une nouvelle dynamique.

Valérie Pécresse prête à tout pour convaincre les Français

La candidate est arrivée tout sourire à Mouilleron, la ville natale de Clemenceau. Malgré des sondages en berne, Valérie Pécresse veut tourner la page de son meeting critiqué, dimanche dernier. "Je considère qu'une campagne c'est évidemment beaucoup de turbulences et suis totalement déterminée à montrer que mon projet c'est le projet de rupture que la France attend", a-t-elle confié.

En 2017, la Vendée avait voté à 26% pour Emmanuel Macron et à 25% pour François Fillon. Un électorat qui hésite cette année entre le chef de l'Etat et Valérie Pécresse, selon les enquêtes d'opinion.

La candidate souhaite ainsi convaincre, en mettant en avant son programme de décentralisation en faveur des communes rurales. Et pour cela, elle peut compter sur l'esprit combatif du local de l'étape, le sénateur de Vendée Bruno Retailleau.

"La Vendée c'est une terre de caractère. On peut pas être président de la République si on n'a pas de caractère. Et c'est l'adversité qui révèle les caractères. Clemenceau, le Père de la Victoire, Clemenceau aussi, le Tigre, Valérie Pécresse, la Tigresse", lance-t-il.

Vendredi soir, Valérie Pécresse tiendra une réunion publique devant plusieurs centaines de personnes, avec un discours plus court et une séance de questions/réponses avec le public, un format jugé par son équipe plus adapté à ses qualités.