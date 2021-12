Présidentielle : après la victoire de Pécresse, la dynamique est-elle lancée à droite ?

Valérie Pécresse est la candidate qui représentera la droite pour l'élection présidentielle. Élue samedi avec 60,95% des voix des adhérents LR face à Éric Ciotti, c’est la première fois qu’une femme représente cette famille politique dans la course à l’Elysée. Mais après cette victoire lors du congrès LR, la dynamique est-elle lancée pour la présidente de la région Ile-de-France ?

C’est en tout cas ce qu’espère la candidate, félicitée par quasiment tous les cadres du parti samedi, ainsi que par François Fillon. Elle s’est également entretenue au téléphone avec Nicolas Sarkozy, quelques minutes après sa désignation. Car même si l’ancien président n’a pas encore pris position, Valérie Pécresse peut compter sur une famille politique rassemblée derrière elle.

Parler aux Français qui s'abstiennent

Désormais, c’est donc une autre campagne qui débute, à la rencontre des Français et non plus seulement des adhérents LR, comme elle l’expliquait samedi soir au 20h de TF1. "Je vais aller parler aux Français, à ceux qui s’abstiennent, à cette France des ronds-points, à ceux qui ont du mal à finir leur fin de mois, à ceux qui ont peur pour leur sécurité, pour leur mode de vie… Je vais aller leur parler parce que nous avons des solutions."

Valérie Pécresse entend ainsi multiplier les déplacements. Elle sera lundi chez Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, jeudi en Savoie chez Michel Barnier et vendredi dans les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand. Autant d’anciens concurrents qu’elle devrait inclure dans son équipe de campagne pour partir à l’assaut de l’Elysée. Mais pour y arriver, la candidate des Républicains devra creuser son sillon et imposer sa ligne, pour occuper un espace politique qui semble étroit, à mi-chemin entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour.